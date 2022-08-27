«Сразу перевела 200 рублей». В СК рассказали о случаях интернет-мошенничества и напомнили главные правила безопасности

Стремительное развитие технологий во всем мире привело к такому же стремительному увеличению количества киберпреступлений, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Появилось множество видов мошенничеств с использованием конфиденциальных данных в корыстных целях.

За последний месяц в стране и особенно в столице вырос спрос на аренду недвижимости, а вместе с ним участились и случаи обмана квартиросъемщиков. Сценарий – как под копирку. Еще до заключения договора просят перевести аванс на карту, а потом перестают выходить на связь. На сегодняшний момент следователи приняли пять подобных заявлений, но, судя по отзывам в интернете, обманутых в десятки раз больше. Адвокат о кибермошенниках: «Ни одно шикарное предложение по совершению сделки не может происходить дистанционно» – читать здесь.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минску:

Согласно материалам уголовного дела, 27-летняя девушка увидела в мессенджере Telegram объявление о сдаче квартиры в аренду и написала его автору. Потерпевшие сразу сообщили, что желающих арендовать жилье очень много и если она хочет заполучить ключи, то необходимо внести предоплату как можно быстрее. Девушка сразу перевела 200 рублей по предоставленным арендодателем реквизитам, а после отправки денег на связь больше никто так и не вышел. Стоит отметить, что в объявлении был указан несуществующий адрес. Всего потерпевшими стали пять жителей различных регионов страны. По фактам мошенничества возбуждено уголовное дело.

При мошенничестве со стороны физического лица заявление примут в милиции. Юридических лиц может наказать суд или прокуратура. Но в каждом таком случае важно предоставить максимум доказательств. Телефонные разговоры, переписка, фото – любые улики против аферистов. Важно обращаться в компетентные органы сразу же после того, как заподозрили неладное, в противном случае злоумышленники могут успеть уничтожить улики и замести следы. Тогда доказать преступление будет практически невозможно. А еще лучше, уверяют следователи, помнить всего несколько простых правил.