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В Беларуси намолотили почти 7,5 миллиона тонн зерна

27 августа 2022 09:00
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Новости Беларуси. Вес общереспубликанского каравая на утро 27 августа превысил 7 миллионов 400 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси намолотили почти 7,5 миллиона тонн зерна-1

А зерновые и зернобобовые культуры убраны более чем с 90 % площадей. В Брестской области увеличили уборочную площадь зерновых. Здесь обработано почти 98 %. В Витебской – 84 %, в Гомельской – свыше 94 %, почти такой же результат в Гродненском регионе, к 91 % приближаются в Могилевской области. И более 94 % в Минском. Как видим, жатва близится к завершению. Довольны аграрии и урожайностью. Средний показатель составляет 37 центнеров с гектара. В Беларуси уже ведется уборка проса и гречихи.  

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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