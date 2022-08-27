В Беларуси намолотили почти 7,5 миллиона тонн зерна

А зерновые и зернобобовые культуры убраны более чем с 90 % площадей. В Брестской области увеличили уборочную площадь зерновых. Здесь обработано почти 98 %. В Витебской – 84 %, в Гомельской – свыше 94 %, почти такой же результат в Гродненском регионе, к 91 % приближаются в Могилевской области. И более 94 % в Минском. Как видим, жатва близится к завершению. Довольны аграрии и урожайностью. Средний показатель составляет 37 центнеров с гектара. В Беларуси уже ведется уборка проса и гречихи.