«Ничего не смутило». Белорус пытался продать на Kufar шины, а потерял все деньги с карты

Стремительное развитие технологий во всем мире привело к такому же стремительному увеличению количества киберпреступлений, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Появилось множество видов мошенничеств с использованием конфиденциальных данных в корыстных целях. Владислав хотел честно заработать на одной из популярных торговых площадок в байнете. Молодой человек продавал комплект автомобильных шин. Покупатель нашелся быстро, и так же быстро парень лишился денег, которые лежали на его личном банковском счету.

Владислав, потерпевший:

Сервисом пользуюсь давно, много раз продавал там разные ненужные товары. Написала девушка, заинтересовалась шинами. Списались в чате Kufar, просила несколько раз прислать фотографии шин, много вопросов задавала. Договорились о цене. Она скинула куфаровскую ссылку, ссылка подозрительной не выглядела. Нажал, сайт выглядел, как обычно, ничего не смутило. Владислав вспоминает, что страница была выполнена в хорошей стилизации, и потому молодой человек ничего не заподозрил и стал послушно вводить свои банковские реквизиты, как это делается обычно. Причем, кроме 16 цифр на карте, даты ее действия, имени владельца, доверчивый парень ввел еще и трехзначный СVV-код, который находится на обратной стороне карты, что категорически нельзя было делать.

Принцип «доверяй, но проверяй» в случае Владислава не сработал. Молодой человек и сам не понимает, почему поддался на уговоры. Но со случившимся уже смирился. Владислав:

Заявление в милицию решил не подавать. Повезло, что сумма на карте была небольшая, около 300 рублей. Но, конечно, случай крайне неприятный. Шины по итогу продал через знакомых. После того как деньги украли, пытался связаться с этой девушкой, но она меня заблокировала в чате Kufar, номера у нее указано не было, возможности связаться тоже не было. Сбитый пешеход, ряженые газовщики, знакомый в беде или ложный покупатель – мошеннических схем в современном мире пруд пруди. Шарлатаны играют на наших слабостях и мастерски выманивают деньги. И такие факты только в одном Минске регистрируются чуть ли не каждый день. За неделю мошенники обогащаются на суммы с множеством нулей. Сможет ли Эдуард вернуть свои кровно нажитые из лап злоумышленников – вопрос остается открытым. Мы будем следить за ходом расследования и делиться подробностями с нашими телезрителями.