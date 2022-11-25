«Мы не просто ездим с флагами». Акция «Символ единства» посетила Вилейский район – зачем прибыли патриоты?

Новости Беларуси. «Патриоты Беларуси» продолжают путешествовать по Минской области. На этот раз эстафету республиканской акции «Символ единства» подхватил Вилейский район, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Традиционно гостей встретили с хлебом-солью и народными песнями. Символическая встреча с участниками автопробега состоялась на границе с Молодечненским районом. Здесь же прошла церемония обмена флагами, а также подарками между регионами. Теперь в копилке у патриотов – новая шестеренка с названием города. Отметим, в декабре такие элементы сложатся в единый часовой механизм.

Татьяна Дубровская, первый секретарь Вилейского районного комитета ОО «БРСМ»

Встречаем наших любимых патриотов, это большая честь встречать их и принимать участие в данной акции. Мы их очень ждем, очень рады.

Анна Харута, заместитель председателя РОО «Патриоты Беларуси»:

Отметить какой-то один район нельзя, потому что каждый по-своему уникален и встречает от души, настолько радушно. И очень радует, что все мы действительно сплачиваемся, объединяемся вокруг сохранения исторической памяти. Мы не просто ездим с флагами, автопробегами, мы дорожную карту постоянно с каждым районом обсуждаем, намечаем дальнейшее сотрудничество, проекты.