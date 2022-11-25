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«Мы не просто ездим с флагами». Акция «Символ единства» посетила Вилейский район – зачем прибыли патриоты?

25 ноября 2022 14:37
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Новости Беларуси. «Патриоты Беларуси» продолжают путешествовать по Минской области. На этот раз эстафету республиканской акции «Символ единства» подхватил Вилейский район, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Мы не просто ездим с флагами». Акция «Символ единства» посетила Вилейский район – зачем прибыли патриоты?-1

Традиционно гостей встретили с хлебом-солью и народными песнями. Символическая встреча с участниками автопробега состоялась на границе с Молодечненским районом. Здесь же прошла церемония обмена флагами, а также подарками между регионами. Теперь в копилке у патриотов – новая шестеренка с названием города. Отметим, в декабре такие элементы сложатся в единый часовой механизм.

«Мы не просто ездим с флагами». Акция «Символ единства» посетила Вилейский район – зачем прибыли патриоты?-4

Татьяна Дубровская, первый секретарь Вилейского районного комитета ОО «БРСМ»
Встречаем наших любимых патриотов, это большая честь встречать их и принимать участие в данной акции. Мы их очень ждем, очень рады.

«Мы не просто ездим с флагами». Акция «Символ единства» посетила Вилейский район – зачем прибыли патриоты?-7

Анна Харута, заместитель председателя РОО «Патриоты Беларуси»:
Отметить какой-то один район нельзя, потому что каждый по-своему уникален и встречает от души, настолько радушно. И очень радует, что все мы действительно сплачиваемся, объединяемся вокруг сохранения исторической памяти. Мы не просто ездим с флагами, автопробегами, мы дорожную карту постоянно с каждым районом обсуждаем, намечаем дальнейшее сотрудничество, проекты.

«Мы не просто ездим с флагами». Акция «Символ единства» посетила Вилейский район – зачем прибыли патриоты?-10

После колонна активистов отправилась в Вилейку, где в городском парке у памятного знака в честь освобождения прошел торжественный митинг с возложением цветов. Вилейский район стал сотым, который посетили «Патриоты Беларуси».

# Год исторической памяти # общество # Анна Харута # Татьяна Дубровская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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