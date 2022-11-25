Волонтёры БРСМ с подарками заглянули к ребятам из коррекционно-развивающего центра в Столбцах

Новости Беларуси. Подарки и внимание каждому ребенку. В Столбцах проходит благотворительная акция «Все краски жизни для тебя», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Она стала доброй праздничной традицией. Волонтеры посещают дома-интернаты, детей с особенностями, чтобы подарить каждому частицу праздника.

Столбцовский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации также не остался без внимания. Сюда с подарками заглянули активисты БРСМ.

Евгения Кожобекова, первый секретарь Столбцовского районного комитета БРСМ: Мы сюда приходим регулярно, нас приглашают, мы сотрудничаем. Это очень хорошие, позитивные эмоции, потому что когда общаешься с этими детьми, ты забываешь про все проблемы, ты просто окунаешься в эту атмосферу. Они дают радость, счастье. Это просто непередаваемые эмоции! До 25 ноября у нас проходит данная акция. Еще мы планируем посетить социальный приют.

Светлана Сикорская, директор Столбцовского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации:

Волонтеры приходят к нам не только в рамках таких акций, которые запланированы, приурочены к каким-то международным дням или каким-то акциям, которые организует БРСМ. Нет, они приходят к нам постоянно. 1 сентября волонтеры к нам приходят. Очень часто к нам приходят волонтеры 3-й школы.

Благотворительный марафон «Все краски жизни для тебя» является визитной карточкой БРСМ и реализуется с 2009 года.