Прямой эфир

Согласились принять только в Могилёве. Почему знаменитый игрок «Динамо» больше не вернулся в футбол?

26 сентября 2021 10:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Александр Прокопенко – один из лучших белорусских футболистов, полузащитник, мастер спорта международного класса, чемпион СССР 1982 года и номер один в списке 33 лучших футболистов СССР в год динамовского триумфа. Он был единственным футболистом Беларуси, принимавшим участие в Олимпийских играх в Москве в составе сборной СССР. Эксклюзивные факты из жизни легендарного спортсмена от тех, кто знал его лично, в документальном проекте «Тайны Беларуси».

Согласились принять только в Могилёве. Почему знаменитый игрок «Динамо» больше не вернулся в футбол?-1

Растерянность перед неизвестной и нефутбольной жизнью дала разлом. Прокопенко регулярно объявляли предупреждения, выговоры, переводили из основного состава в дубль, проводили беседы. А в 1983 году Александра отчислили из команды за систематическое нарушение правил. Он покинул «Динамо» и больше не вернулся.

Согласились принять только в Могилёве. Почему знаменитый игрок «Динамо» больше не вернулся в футбол?-3

Наталья Прокопенко, супруга Александра Прокопенко:
Человек был рожден для этого. Именно рожден. Это его была жизнь. Он и не стал играть хуже. Так, как и мастера, он не стал играть хуже. Ну, выбросили, да и все.

В 1984 году Александр проходил лечение в Мозырском лечебно-трудовом профилактории. Работал мастером и имел возможность играть в футбол.

Наталья Прокопенко:
Мы его навещали, это решение было его и мамы.

Согласились принять только в Могилёве. Почему знаменитый игрок «Динамо» больше не вернулся в футбол?-5

Дмитрий Прокопенко, сын Александра Прокопенко:
Это было тяжелое время. Мы это все воспринимали очень нелегко, скажем так. Переживала очень мама. Все старались оказать помощь отцу. И в то время, пока он был в ЛТП, было тяжело.

В январе 1986 года он покинул лечебно-трудовой профилакторий. Это был период мучительного поиска себя вне спорта. Александр Прокопенко предпринял попытку вернуться в футбол, без которого просто не мыслил своей дальнейшей жизни. Он изнурял себя кроссами, не жалел на тренировках. Его принял только могилевский «Днепр».

Согласились принять только в Могилёве. Почему знаменитый игрок «Динамо» больше не вернулся в футбол?-7

Валентин Домашевич, детский тренер по футболу:
Он из «Динамо» никуда не собирался уходить. Но после ЛТП, естественно, был дисквалифицирован, и его не хотели видеть в «Динамо». Он страшно любил футбол, хотел играть дальше. И он попробовал немножко в Могилеве, но это Вторая лига, не его уровень.

После Могилева Александр Прокопенко поехал в Баку, где был заявлен в состав «Нефтчи». Здесь он проведет пять матчей в начале сезона-87 и выйдет против минского «Динамо». И снова исчезнет.

Согласились принять только в Могилёве. Почему знаменитый игрок «Динамо» больше не вернулся в футбол?-9

Валентин Домашевич:
Дима пришел на тренировку, сын его, май, где-то числа четвертого, и говорит: «Валентин Станиславович, а папа приехал домой». А я говорю: «А как это он приехал?». – «А все, он больше там играть не будет, его освободили из команды».

Согласились принять только в Могилёве. Почему знаменитый игрок «Динамо» больше не вернулся в футбол?-11

В августе 1988 года Александр снова возвратился в лечебно-трудовой профилакторий и по-прежнему тренировался, мечтал вернуться в родное «Динамо». Он писал очень трогательные и эмоциональные письма жене и сыну, обещал исправиться, вылечиться, ждал встречи и мечтал проводить с ними время, как раньше – ездить на рыбалку, ходить в кино, работать и больше никогда не притрагиваться к алкоголю. Здесь он пробыл весь срок до февраля 1989 года.

Валентин Домашевич:
Это был уже конец, так скажем. После этого он не смог перебороть себя, пересмотреть отношение к жизни. Случилось то, что случилось.

Согласились принять только в Могилёве. Почему знаменитый игрок «Динамо» больше не вернулся в футбол?-13

В тот роковой день, 29 марта 1989 года, Александр Прокопенко был как всегда красив и элегантен, он отдыхал в ресторане гостиницы «Минск», где не мог остаться незамеченным. А вечером его не стало, сердце перестало биться. Это был шок, удар, трагедия и драма для всех. Он был похоронен на кладбище возле родной деревни в Бобруйском районе.

Согласились принять только в Могилёве. Почему знаменитый игрок «Динамо» больше не вернулся в футбол?-15

Дмитрий Прокопенко:
1989 год, отец умер, до трассы километров 5 или 6, несли гроб на руках, было очень много людей. Я думаю, что все мужчины из Бобруйска вышли. Это мне запомнилось очень сильно. Было много спортсменов, музыкантов, соответственно, процессия шла долго, несколько часов мы шли.

Согласились принять только в Могилёве. Почему знаменитый игрок «Динамо» больше не вернулся в футбол?-17

Александр Прокопенко навсегда останется «народным» футболистом, любимцем зрителей, примером для подражания. Добрый, открытый, мягкий, любящий – таким он запомнился. Он жил футболом и всегда старался радовать болельщиков. Незаурядный человек, который своей игрой заводил любимую публику.

Согласились принять только в Могилёве. Почему знаменитый игрок «Динамо» больше не вернулся в футбол?-19

Анатолий Ярмоленко:
Он бережно относился и к семье, и я вижу, как сын сейчас относится к памяти отца, это дорогого стоит. Знаете, можно забыть, можно просто сказать, они очень бережно к этому относятся, они дорожат его почти забытой славой, которую подняли. Это нужно и для них, и для нашей страны, что у нас были такие личности, которых надо помнить, которые могут быть примером в творчестве, я имею в виду в футболе. Это тоже творчество. Он был именно творческий человек. Поэтому вот это я вижу, как они к нему относятся, как дорожат.

Читайте также:​​

Использовали подставным на матче глухонемых. Как начинал карьеру этот знаменитый футболист?

За что динамовца Александра Прокопенко назвали «народным» и как он стал чемпионом СССР?

Стеснялся своего дефекта речи и отдавался семье. Рассказываем об Александре Прокопенко вне футбола

# Белорусские спортсмены # Александр Прокопенко # Наталья Прокопенко # Дмитрий Прокопенко # Валентин Домашевич # Анатолий Ярмоленко

Другие новости рубрики

Все новости
Готовим дрожжевой пирог с яблоками и украшаем съедобными листьями. Секреты осеннего десерта
26 сентября 2021 10:06

Готовим дрожжевой пирог с яблоками и украшаем съедобными листьями. Секреты осеннего десерта

«Есть куда расти, надо повышать культуру земледелия». В Копыле подвели итоги уборочной и наградили лучших аграриев
25 сентября 2021 18:49

«Есть куда расти, надо повышать культуру земледелия». В Копыле подвели итоги уборочной и наградили лучших аграриев

По каким народным приметам предсказывают скорый приход зимы?
25 сентября 2021 18:28

По каким народным приметам предсказывают скорый приход зимы?