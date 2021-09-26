Согласились принять только в Могилёве. Почему знаменитый игрок «Динамо» больше не вернулся в футбол?

Александр Прокопенко – один из лучших белорусских футболистов, полузащитник, мастер спорта международного класса, чемпион СССР 1982 года и номер один в списке 33 лучших футболистов СССР в год динамовского триумфа. Он был единственным футболистом Беларуси, принимавшим участие в Олимпийских играх в Москве в составе сборной СССР. Эксклюзивные факты из жизни легендарного спортсмена от тех, кто знал его лично, в документальном проекте «Тайны Беларуси».

Растерянность перед неизвестной и нефутбольной жизнью дала разлом. Прокопенко регулярно объявляли предупреждения, выговоры, переводили из основного состава в дубль, проводили беседы. А в 1983 году Александра отчислили из команды за систематическое нарушение правил. Он покинул «Динамо» и больше не вернулся.

Наталья Прокопенко, супруга Александра Прокопенко:

Человек был рожден для этого. Именно рожден. Это его была жизнь. Он и не стал играть хуже. Так, как и мастера, он не стал играть хуже. Ну, выбросили, да и все. В 1984 году Александр проходил лечение в Мозырском лечебно-трудовом профилактории. Работал мастером и имел возможность играть в футбол. Наталья Прокопенко:

Мы его навещали, это решение было его и мамы.

Дмитрий Прокопенко, сын Александра Прокопенко:

Это было тяжелое время. Мы это все воспринимали очень нелегко, скажем так. Переживала очень мама. Все старались оказать помощь отцу. И в то время, пока он был в ЛТП, было тяжело. В январе 1986 года он покинул лечебно-трудовой профилакторий. Это был период мучительного поиска себя вне спорта. Александр Прокопенко предпринял попытку вернуться в футбол, без которого просто не мыслил своей дальнейшей жизни. Он изнурял себя кроссами, не жалел на тренировках. Его принял только могилевский «Днепр».

Валентин Домашевич, детский тренер по футболу:

Он из «Динамо» никуда не собирался уходить. Но после ЛТП, естественно, был дисквалифицирован, и его не хотели видеть в «Динамо». Он страшно любил футбол, хотел играть дальше. И он попробовал немножко в Могилеве, но это Вторая лига, не его уровень. После Могилева Александр Прокопенко поехал в Баку, где был заявлен в состав «Нефтчи». Здесь он проведет пять матчей в начале сезона-87 и выйдет против минского «Динамо». И снова исчезнет.

Валентин Домашевич:

Дима пришел на тренировку, сын его, май, где-то числа четвертого, и говорит: «Валентин Станиславович, а папа приехал домой». А я говорю: «А как это он приехал?». – «А все, он больше там играть не будет, его освободили из команды».

В августе 1988 года Александр снова возвратился в лечебно-трудовой профилакторий и по-прежнему тренировался, мечтал вернуться в родное «Динамо». Он писал очень трогательные и эмоциональные письма жене и сыну, обещал исправиться, вылечиться, ждал встречи и мечтал проводить с ними время, как раньше – ездить на рыбалку, ходить в кино, работать и больше никогда не притрагиваться к алкоголю. Здесь он пробыл весь срок до февраля 1989 года. Валентин Домашевич:

Это был уже конец, так скажем. После этого он не смог перебороть себя, пересмотреть отношение к жизни. Случилось то, что случилось.

В тот роковой день, 29 марта 1989 года, Александр Прокопенко был как всегда красив и элегантен, он отдыхал в ресторане гостиницы «Минск», где не мог остаться незамеченным. А вечером его не стало, сердце перестало биться. Это был шок, удар, трагедия и драма для всех. Он был похоронен на кладбище возле родной деревни в Бобруйском районе.

Дмитрий Прокопенко:

1989 год, отец умер, до трассы километров 5 или 6, несли гроб на руках, было очень много людей. Я думаю, что все мужчины из Бобруйска вышли. Это мне запомнилось очень сильно. Было много спортсменов, музыкантов, соответственно, процессия шла долго, несколько часов мы шли.