Согласились принять только в Могилёве. Почему знаменитый игрок «Динамо» больше не вернулся в футбол?
Александр Прокопенко – один из лучших белорусских футболистов, полузащитник, мастер спорта международного класса, чемпион СССР 1982 года и номер один в списке 33 лучших футболистов СССР в год динамовского триумфа. Он был единственным футболистом Беларуси, принимавшим участие в Олимпийских играх в Москве в составе сборной СССР. Эксклюзивные факты из жизни легендарного спортсмена от тех, кто знал его лично, в документальном проекте «Тайны Беларуси».
Растерянность перед неизвестной и нефутбольной жизнью дала разлом. Прокопенко регулярно объявляли предупреждения, выговоры, переводили из основного состава в дубль, проводили беседы. А в 1983 году Александра отчислили из команды за систематическое нарушение правил. Он покинул «Динамо» и больше не вернулся.
Наталья Прокопенко, супруга Александра Прокопенко:
Человек был рожден для этого. Именно рожден. Это его была жизнь. Он и не стал играть хуже. Так, как и мастера, он не стал играть хуже. Ну, выбросили, да и все.
В 1984 году Александр проходил лечение в Мозырском лечебно-трудовом профилактории. Работал мастером и имел возможность играть в футбол.
Наталья Прокопенко:
Мы его навещали, это решение было его и мамы.
Дмитрий Прокопенко, сын Александра Прокопенко:
Это было тяжелое время. Мы это все воспринимали очень нелегко, скажем так. Переживала очень мама. Все старались оказать помощь отцу. И в то время, пока он был в ЛТП, было тяжело.
В январе 1986 года он покинул лечебно-трудовой профилакторий. Это был период мучительного поиска себя вне спорта. Александр Прокопенко предпринял попытку вернуться в футбол, без которого просто не мыслил своей дальнейшей жизни. Он изнурял себя кроссами, не жалел на тренировках. Его принял только могилевский «Днепр».
Валентин Домашевич, детский тренер по футболу:
Он из «Динамо» никуда не собирался уходить. Но после ЛТП, естественно, был дисквалифицирован, и его не хотели видеть в «Динамо». Он страшно любил футбол, хотел играть дальше. И он попробовал немножко в Могилеве, но это Вторая лига, не его уровень.
После Могилева Александр Прокопенко поехал в Баку, где был заявлен в состав «Нефтчи». Здесь он проведет пять матчей в начале сезона-87 и выйдет против минского «Динамо». И снова исчезнет.
Валентин Домашевич:
Дима пришел на тренировку, сын его, май, где-то числа четвертого, и говорит: «Валентин Станиславович, а папа приехал домой». А я говорю: «А как это он приехал?». – «А все, он больше там играть не будет, его освободили из команды».
В августе 1988 года Александр снова возвратился в лечебно-трудовой профилакторий и по-прежнему тренировался, мечтал вернуться в родное «Динамо». Он писал очень трогательные и эмоциональные письма жене и сыну, обещал исправиться, вылечиться, ждал встречи и мечтал проводить с ними время, как раньше – ездить на рыбалку, ходить в кино, работать и больше никогда не притрагиваться к алкоголю. Здесь он пробыл весь срок до февраля 1989 года.
Валентин Домашевич:
Это был уже конец, так скажем. После этого он не смог перебороть себя, пересмотреть отношение к жизни. Случилось то, что случилось.
В тот роковой день, 29 марта 1989 года, Александр Прокопенко был как всегда красив и элегантен, он отдыхал в ресторане гостиницы «Минск», где не мог остаться незамеченным. А вечером его не стало, сердце перестало биться. Это был шок, удар, трагедия и драма для всех. Он был похоронен на кладбище возле родной деревни в Бобруйском районе.
Дмитрий Прокопенко:
1989 год, отец умер, до трассы километров 5 или 6, несли гроб на руках, было очень много людей. Я думаю, что все мужчины из Бобруйска вышли. Это мне запомнилось очень сильно. Было много спортсменов, музыкантов, соответственно, процессия шла долго, несколько часов мы шли.
Александр Прокопенко навсегда останется «народным» футболистом, любимцем зрителей, примером для подражания. Добрый, открытый, мягкий, любящий – таким он запомнился. Он жил футболом и всегда старался радовать болельщиков. Незаурядный человек, который своей игрой заводил любимую публику.
Анатолий Ярмоленко:
Он бережно относился и к семье, и я вижу, как сын сейчас относится к памяти отца, это дорогого стоит. Знаете, можно забыть, можно просто сказать, они очень бережно к этому относятся, они дорожат его почти забытой славой, которую подняли. Это нужно и для них, и для нашей страны, что у нас были такие личности, которых надо помнить, которые могут быть примером в творчестве, я имею в виду в футболе. Это тоже творчество. Он был именно творческий человек. Поэтому вот это я вижу, как они к нему относятся, как дорожат.
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