Готовим дрожжевой пирог с яблоками и украшаем съедобными листьями. Секреты осеннего десерта

Осень – это не только дожди, это еще и аромат яблок. А если из них приготовить пирог, никакая погода не испортит настроение, рассказали в программе «Плюс-минус».
Свои секреты вкусного осеннего десерта раскрывает наш эксперт.
Осень – это не только дожди, это еще и аромат яблок. А если из них приготовить пирог, никакая погода не испортит настроение, рассказали в программе «Плюс-минус».
Свои секреты вкусного осеннего десерта раскрывает наш эксперт.
Ольга Денисик, мастер производственного обучения Минского государственного профессионально-технического колледжа кулинарии:
В небольшом количестве теплого молока растворяем 100 % дрожжей и щепотку сахара и ждем до появления пышной пены, а также приятного спиртового запаха.
В подогретом молоке растворяем сахар, примерно 150 грамм, добавляем щепотку соли и два яйца.
Добавляем муку и подмешиваем тесто руками, формуем шар.
Кладем в мисочку, обязательно сверху подпыливаем мукой, чтобы оно не заветривалось.
Тесто накрываем полотенцем и ставим в расстоечный шкаф либо в теплое место при температуре +40 °C. Примерно через 40 минут, когда тесто увеличится в объеме, делаем первую обминку, чтобы в итоге наш пирог получился пористым и красивым.
Украшения для пирога сделали из обычного пресного теста, чтобы они немного выделялись от нашей тестовой дрожжевой заготовки.
С помощью трафаретов, формочек сделали дубовые листочки, вручную сделали желуди, полосочки и косички. После того как мы полностью украсили пирог, мы смазываем украшения взбитым яйцом, чтобы придать им цвет и блеск.
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