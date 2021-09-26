Прямой эфир

Готовим дрожжевой пирог с яблоками и украшаем съедобными листьями. Секреты осеннего десерта

26 сентября 2021 10:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Осень – это не только дожди, это еще и аромат яблок. А если из них приготовить пирог, никакая погода не испортит настроение, рассказали в программе «Плюс-минус».

Свои секреты вкусного осеннего десерта раскрывает наш эксперт.

Готовим дрожжевой пирог с яблоками и украшаем съедобными листьями. Секреты осеннего десерта-1

Ольга Денисик, мастер производственного обучения Минского государственного профессионально-технического колледжа кулинарии:
В небольшом количестве теплого молока растворяем 100 % дрожжей и щепотку сахара и ждем до появления пышной пены, а также приятного спиртового запаха.

Готовим дрожжевой пирог с яблоками и украшаем съедобными листьями. Секреты осеннего десерта-4

В подогретом молоке растворяем сахар, примерно 150 грамм, добавляем щепотку соли и два яйца.

Готовим дрожжевой пирог с яблоками и украшаем съедобными листьями. Секреты осеннего десерта-7

Добавляем муку и подмешиваем тесто руками, формуем шар.

Готовим дрожжевой пирог с яблоками и украшаем съедобными листьями. Секреты осеннего десерта-10

Кладем в мисочку, обязательно сверху подпыливаем мукой, чтобы оно не заветривалось.

Готовим дрожжевой пирог с яблоками и украшаем съедобными листьями. Секреты осеннего десерта-13

Тесто накрываем полотенцем и ставим в расстоечный шкаф либо в теплое место при температуре +40 °C. Примерно через 40 минут, когда тесто увеличится в объеме, делаем первую обминку, чтобы в итоге наш пирог получился пористым и красивым.

Украшения для пирога сделали из обычного пресного теста, чтобы они немного выделялись от нашей тестовой дрожжевой заготовки.

Готовим дрожжевой пирог с яблоками и украшаем съедобными листьями. Секреты осеннего десерта-16

С помощью трафаретов, формочек сделали дубовые листочки, вручную сделали желуди, полосочки и косички. После того как мы полностью украсили пирог, мы смазываем украшения взбитым яйцом, чтобы придать им цвет и блеск.

Готовим дрожжевой пирог с яблоками и украшаем съедобными листьями. Секреты осеннего десерта-19

Врач рассказала об ошибках осеннего рациона и о том, как укрепить иммунитет. Читайте здесь.

# Рецепты # общество # Ольга Денисик # Юлия Самусенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Есть куда расти, надо повышать культуру земледелия». В Копыле подвели итоги уборочной и наградили лучших аграриев
25 сентября 2021 18:49

«Есть куда расти, надо повышать культуру земледелия». В Копыле подвели итоги уборочной и наградили лучших аграриев

По каким народным приметам предсказывают скорый приход зимы?
25 сентября 2021 18:28

По каким народным приметам предсказывают скорый приход зимы?

Квашеная капуста по фирменному рецепту и брусника. Куда этой осенью нужно съездить за выгодными покупками?
25 сентября 2021 18:25

Квашеная капуста по фирменному рецепту и брусника. Куда этой осенью нужно съездить за выгодными покупками?