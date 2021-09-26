Готовим дрожжевой пирог с яблоками и украшаем съедобными листьями. Секреты осеннего десерта

Осень – это не только дожди, это еще и аромат яблок. А если из них приготовить пирог, никакая погода не испортит настроение, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Ольга Денисик, мастер производственного обучения Минского государственного профессионально-технического колледжа кулинарии : В небольшом количестве теплого молока растворяем 100 % дрожжей и щепотку сахара и ждем до появления пышной пены, а также приятного спиртового запаха.

В подогретом молоке растворяем сахар, примерно 150 грамм, добавляем щепотку соли и два яйца.

Кладем в мисочку, обязательно сверху подпыливаем мукой, чтобы оно не заветривалось.

Тесто накрываем полотенцем и ставим в расстоечный шкаф либо в теплое место при температуре +40 °C. Примерно через 40 минут, когда тесто увеличится в объеме, делаем первую обминку, чтобы в итоге наш пирог получился пористым и красивым.

Украшения для пирога сделали из обычного пресного теста, чтобы они немного выделялись от нашей тестовой дрожжевой заготовки.