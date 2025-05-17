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До +19, дожди и грозы – погода в Беларуси на неделю

17 мая 2025 16:09
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А теперь о погоде в Беларуси на предстоящей неделе в программе «Плюс-минус»!

Республика будет находиться под влиянием циклона, который переместится с Украины через Беларусь на северо-запад европейской территории России, в результате чего будут идти дожди различной интенсивности. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Преобладающая температура воздуха ночью составит от +2 по югу до +11 по северу, днем – от +9  до +17, местами до +19. 

Со среды погода начнет налаживаться. На фоне областей повышенного атмосферного давления ожидается смещение атмосферных фронтов с юго-запада Европы. Дожди приобретут локальный и кратковременный характер. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны ожидается слабый туман. Днем местами возможны грозы.

До +19, дожди и грозы – погода в Беларуси на неделю-2
До +19, дожди и грозы – погода в Беларуси на неделю-3
До +19, дожди и грозы – погода в Беларуси на неделю-4
До +19, дожди и грозы – погода в Беларуси на неделю-5
До +19, дожди и грозы – погода в Беларуси на неделю-6
До +19, дожди и грозы – погода в Беларуси на неделю-7
# Погода в Беларуси

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