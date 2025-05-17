До +19, дожди и грозы – погода в Беларуси на неделю

А теперь о погоде в Беларуси на предстоящей неделе в программе «Плюс-минус»!

Республика будет находиться под влиянием циклона, который переместится с Украины через Беларусь на северо-запад европейской территории России, в результате чего будут идти дожди различной интенсивности. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Преобладающая температура воздуха ночью составит от +2 по югу до +11 по северу, днем – от +9 до +17, местами до +19.

Со среды погода начнет налаживаться. На фоне областей повышенного атмосферного давления ожидается смещение атмосферных фронтов с юго-запада Европы. Дожди приобретут локальный и кратковременный характер. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны ожидается слабый туман. Днем местами возможны грозы.