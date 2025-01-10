Если бы поставили крест на белорусских заводах, поехали бы в Европу ухаживать за пожилыми немцами – Новикова

Кто хотел белорусов видеть прислугой? Благодаря кому страна сохранила свою промышленность и почему ее не сломило санкционное давление Запада? Смотрите в 13-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ.
Кто хотел белорусов видеть прислугой? Благодаря кому страна сохранила свою промышленность и почему ее не сломило санкционное давление Запада? Смотрите в 13-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ.
Ирина Новикова, профессор, доктор экономических наук:
Мы сохранили МАЗ, мы сохранили «Белкоммунмаш». Если бы поставили крест на этих заводах, по цепочке: если не работает рабочий – нет детского сада, нет работы для воспитателя, школа не нужна, жене негде работать, поднимаются и семьями уезжают в Европу стричь газоны. Вот была бы такая ситуация. То есть вот поехали бы искать счастье в Великобритании, инженер бы возил какого-нибудь богатого господина, жена бы готовила еду и ухаживали бы за пожилыми немцами, пожилыми бельгийцами. И то, что мы предотвратили, это было совершенно правильное решение.
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