Если бы поставили крест на белорусских заводах, поехали бы в Европу ухаживать за пожилыми немцами – Новикова

Ирина Новикова, профессор, доктор экономических наук:

Мы сохранили МАЗ, мы сохранили «Белкоммунмаш». Если бы поставили крест на этих заводах, по цепочке: если не работает рабочий – нет детского сада, нет работы для воспитателя, школа не нужна, жене негде работать, поднимаются и семьями уезжают в Европу стричь газоны. Вот была бы такая ситуация. То есть вот поехали бы искать счастье в Великобритании, инженер бы возил какого-нибудь богатого господина, жена бы готовила еду и ухаживали бы за пожилыми немцами, пожилыми бельгийцами. И то, что мы предотвратили, это было совершенно правильное решение.

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