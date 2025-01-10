Выборы-2025. Участковые комиссии приступили к работе в режиме дежурства

Уже 21 января в стране стартует досрочное голосование, которое продлится по 25-е число. Основной день выборов назначен на 26 января. Сегодня же к работе в режиме дежурства приступили участковые комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый избиратель с этого дня (вплоть до основного дня голосования) вправе обратиться в участковую комиссию по месту своей регистрации и узнать, включен ли он в список избирателей, а также проверить правильность указанных о нем сведений.

Уточнить вопросы, касающиеся процесса голосования можно лично либо по телефону. Такая работа комиссий востребована у избирателей. Это свидетельство высокой гражданской сознательности, которую белорусы демонстрируют на всех этапах выборного процесса.