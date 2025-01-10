Выборы-2025. Участковые комиссии приступили к работе в режиме дежурства
Уже 21 января в стране стартует досрочное голосование, которое продлится по 25-е число. Основной день выборов назначен на 26 января. Сегодня же к работе в режиме дежурства приступили участковые комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Каждый избиратель с этого дня (вплоть до основного дня голосования) вправе обратиться в участковую комиссию по месту своей регистрации и узнать, включен ли он в список избирателей, а также проверить правильность указанных о нем сведений.
Уточнить вопросы, касающиеся процесса голосования можно лично либо по телефону. Такая работа комиссий востребована у избирателей. Это свидетельство высокой гражданской сознательности, которую белорусы демонстрируют на всех этапах выборного процесса.
Виталий Дасюкевич:
Не так давно сменил место жительства и пришел на данный участок, чтобы удостоверится, что я есть в списках. Чтобы в основной день голосования смог оставить свой голос.
Вячеслав Гурбанович, председатель участковой комиссии по выборам Президента Беларуси участка для голосования № 11 Октябрьского района Минска:
Можно набрать на участок. Уже вся информация у избирателей есть: номер участка и номер телефона. Для того чтобы уточнить, где находится участок, как к нему пройти и время работы участка. Наш участок на время работы дежурства работает с 17:00 до 19:00.
В участковых комиссиях созданы все условия для комфорта избирателей. Оборудован стенд с необходимыми информационными материалами, ящиком и кабинами для голосования, местами для размещения членов избирательных комиссий и наблюдателей.