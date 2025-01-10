Прямой эфир

Выборы-2025. Участковые комиссии приступили к работе в режиме дежурства

10 января 2025 16:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Уже 21 января в стране стартует досрочное голосование, которое продлится по 25-е число. Основной день выборов назначен на 26 января. Сегодня же к работе в режиме дежурства приступили участковые комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выборы-2025. Участковые комиссии приступили к работе в режиме дежурства-2

Каждый избиратель с этого дня (вплоть до основного дня голосования) вправе обратиться в участковую комиссию по месту своей регистрации и узнать, включен ли он в список избирателей, а также проверить правильность указанных о нем сведений. 

Уточнить вопросы, касающиеся процесса голосования можно лично либо по телефону. Такая работа комиссий востребована у избирателей. Это свидетельство высокой гражданской сознательности, которую белорусы демонстрируют на всех этапах выборного процесса. 

Выборы-2025. Участковые комиссии приступили к работе в режиме дежурства-4

Виталий Дасюкевич:
Не так давно сменил место жительства и пришел на данный участок, чтобы удостоверится, что я есть в списках. Чтобы в основной день голосования смог оставить свой голос.

Выборы-2025. Участковые комиссии приступили к работе в режиме дежурства-6

Вячеслав Гурбанович, председатель участковой комиссии по выборам Президента Беларуси участка для голосования № 11 Октябрьского района Минска:
Можно набрать на участок. Уже вся информация у избирателей есть: номер участка и номер телефона. Для того чтобы уточнить, где находится участок, как к нему пройти и время работы участка. Наш участок на время работы дежурства работает с 17:00 до 19:00.

Выборы-2025. Участковые комиссии приступили к работе в режиме дежурства-8

В участковых комиссиях созданы все условия для комфорта избирателей. Оборудован стенд с необходимыми информационными материалами, ящиком и кабинами для голосования, местами для размещения членов избирательных комиссий и наблюдателей.

# Президентские выборы # Выборы в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Разрабатываем пассажирскую технику своими силами – гендиректор МАЗ о белорусском технологическом суверенитете
10 января 2025 16:24

Разрабатываем пассажирскую технику своими силами – гендиректор МАЗ о белорусском технологическом суверенитете

Действительно ли в сутках не 24 часа, а 18? Психолог рассказала, почему время течёт быстрее
10 января 2025 16:24

Действительно ли в сутках не 24 часа, а 18? Психолог рассказала, почему время течёт быстрее

Повелитель времени. Белорусский мастер создаёт деревянные часы без единой металлической детали
10 января 2025 16:22

Повелитель времени. Белорусский мастер создаёт деревянные часы без единой металлической детали