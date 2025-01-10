Сесть за руль комбайна в 17 лет – Палата представителей рассмотрела законопроект о дорожном движении

Студенты и учащиеся учебных заведений агропромышленной направленности смогут получить водительские права и сесть за руль комбайнов и тракторов уже в 17 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Студенты и учащиеся учебных заведений агропромышленной направленности смогут получить водительские права и сесть за руль комбайнов и тракторов уже в 17 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это предусмотрено законопроектом о дорожном движении, который в первом чтении 10 января рассмотрели на сессии Палаты представителей. Ставится задача: помочь сельскому хозяйству с кадрами. Предполагается, что, имея базовые навыки, окончив несколько курсов по выбранной специальности, молодые механизаторы смогут принимать непосредственное участие в посадке и уборке урожая.
Сергей Давыдов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Таким образом, учащиеся агропромышленных колледжей уже со второго курса смогут принимать участие в посевной и уборочной работе. Данный подход соответствует требованиям на сегодня Президента Республики Беларусь в части усиления практикоориентированности профессионального образования.
Во втором чтении депутаты приняли проект закона о кредитовании и микрозаймах. Одно из новшеств – предоставление отсрочки платежа тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. Также депутаты рассмотрели изменения в Уголовный кодекс Беларуси. Предусматривается индивидуальный подход к правонарушениям определенных категорий граждан. Также нововведения предполагают внесение в Уголовный кодекс более мягких альтернатив наказаний по некоторым статьям.
Андрей Лис, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Гуманный подход реализуется в отношении отдельных категорий лиц, впервые совершивших преступление. Это женщины, одинокие мужчины, воспитывающие детей в возрасте до 14 лет, инвалиды, несовершеннолетние. Если они совершили преступление менее тяжкое, либо не представляющее большой общественной опасности, за исключением экстремистских преступлений и ряда других преступлений, то лишение свободы им назначаться не будет. Такой же подход реализуется в отношении данной категории лиц при рассмотрении вопроса о заключении под стражу на стадии предварительного следствия. Главное не суровость наказания, а неотвратимость ответственности. Данный законопроект прошел обязательно юридическую и криминологическую экспертизу. И важно отметить, что никаких рисков коррупционного характера в законопроекте не выявлено.
На сессии также были ратифицированы межправительственные соглашения с Китаем, Кубой и Египтом о сотрудничестве в торговле и взаимной помощи в таможенных делах.