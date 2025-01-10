Сесть за руль комбайна в 17 лет – Палата представителей рассмотрела законопроект о дорожном движении

Студенты и учащиеся учебных заведений агропромышленной направленности смогут получить водительские права и сесть за руль комбайнов и тракторов уже в 17 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это предусмотрено законопроектом о дорожном движении, который в первом чтении 10 января рассмотрели на сессии Палаты представителей. Ставится задача: помочь сельскому хозяйству с кадрами. Предполагается, что, имея базовые навыки, окончив несколько курсов по выбранной специальности, молодые механизаторы смогут принимать непосредственное участие в посадке и уборке урожая.

Сергей Давыдов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Таким образом, учащиеся агропромышленных колледжей уже со второго курса смогут принимать участие в посевной и уборочной работе. Данный подход соответствует требованиям на сегодня Президента Республики Беларусь в части усиления практикоориентированности профессионального образования. Во втором чтении депутаты приняли проект закона о кредитовании и микрозаймах. Одно из новшеств – предоставление отсрочки платежа тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. Также депутаты рассмотрели изменения в Уголовный кодекс Беларуси. Предусматривается индивидуальный подход к правонарушениям определенных категорий граждан. Также нововведения предполагают внесение в Уголовный кодекс более мягких альтернатив наказаний по некоторым статьям.