Содержит губительные вещества даже для нервной системы. Какая бытовая химия опасна для здоровья?

Анастасия Макеева, корреспондент:

Большая стирка и генеральная уборка начинается с изучения состава, сегодня мы подскажем советы, которые пригодятся каждой хозяюшке.

На прилавках изобилие. Но какой бы соблазнительной ни была упаковка, обращайте внимание на начинку. Детская серия и приставки -гипо – не залог качества. Идеальное моющее средство без кислотных цветов и запахов. Резкие ароматы и отдушки частенько заглушают вредные компоненты. Смотрим в оба вместе с экспертами.

Екатерина Карпилович, врач-дерматовенеролог, косметолог:

Мы должны обращать внимание, что стоит первым в составе, если вы видите поверхностно-активные вещества, а если это еще анионные ПАВ, то лучше такое средство не покупать. Это самые мощные компоненты, которые содержатся практически во всех моющих средствах. Они активно удаляют жир, загрязнения, но тем не менее они еще и нарушают нашу гидролипидную оболочку на коже. Что мы можем наблюдать: шелушение, сухость, трещины, поэтому ПАВ не должно быть более 5 %.

Андрей Сумич, ведущий научный сотрудник Института общей и неорганической химии НАН Беларуси:

Алкилбензолсульфонаты являются достаточно вредными. И в плане экологии они не биоразлагаемые. Предпочтение нужно отдавать природным. Но такие моющий средства будут более дорогие, но в то же время они обеспечивают безопасность.

Еще одни враги – фосфаты. Они уменьшают жесткость воды, обеспечивают кристальную чистоту, но пагубно влияют на наше здоровье и наносят шрамы окружающей среде. Особенно это актуально для малышей, кожа которых беззащитна и впитывает химию как губка. Средство для детей не должно сильно пениться. А вот глицерин, ланолин, эфирные масла и другие натуральные компоненты сыграют на руку всем.

Татьяна Стриженкова, эколог:

Есть такие данные, что 1 грамм содержащегося в стиральном порошке фосфата стимулирует образование 50 килограммов водорослей, которые поглощают и употребляют все это в пищу. Мы часто видим, когда заболачиваются водоемы, сверху зелено-желтая пленка.

Андрей Сумич:

Всегда нужно тщательно ополаскивать после стирки, моете ли вы посуду, тщательно смывать поверхность кожи, искусственные ПАВ плохо смываются. Еще один агрессор – консерванты. Например, формальдегид. Убивает бактерии, увеличивают срок годности, но при постоянном использовании может вызвать аллергии, астмы, слезотечение, даже ударить по сердцу и сосудам. Если переусердствовать с триклозаном, можно заработать экзему. Чтобы не случился кошмар наяву, не забывайте про перчатки, респираторы и защитные очки, а после марафета проветривайте помещение минимум полчаса.

Екатерина Карпилович:

В таких средствах бытовой химии, как аэрозоли для мебели или для очищения стекол, используются летучие соединения, например, как формальдегид, бензол натрия. Они крайне губительны для нашей нервной системы, они вызывают нарушения иммунной системы, нарушения работы дыхательных путей. Средства для очищения плит и для очищения труб, там крайне большое содержание кислот, которые просто разъедают нашу кожу.

Подводный камень – приставки -эко. Зачастую это не больше, чем перлы маркетологов. Чтобы не попасться на удочку, загляните в международный реестр маркировок, там все прописано черным по белому. И бросайте в корзинку только то, что прошло контроль качества.

Татьяна Стриженкова:

Целые институты, которые контролируют качество, по прохождению тестов, они выдают эту маркировку. «Эколейбл» в данном случае, есть еще «Северный лебедь», есть европейский «Листок жизни». Белорусским брендам я доверяю намного больше, потому что я знаю, что наш контроль качества жестче.