Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о непричастности Беларуси к обострению отношений с Украиной. Соответствующие заявления он сделал на встрече с известным политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается наших взаимоотношений, я думаю, нет смысла рассказывать вам об этих отношениях. Нет смысла анализировать их с точки зрения кто прав, кто виноват. Все вы прекрасно, как опытный, мудрый человек, понимаете. Понимаете, что происходит. Но еще раз хочу публично сказать вам, что мы к обострению наших отношений практически не имеем никакого отношения. Мы проводили ясную, понятную политику для украинского народа. Я и сейчас придерживаюсь этой политики. Мы родные люди, мы соседи. Это от бога. И все этим сказано. И будущее наше должно таким образом складываться, как у соседей.

Как сообщалось БЕЛТА, в годы Советского Союза Александр Мороз работал на различных должностях в советских партийных органах в Украине, занимал пост секретаря Киевского областного союза профсоюзов, заведовал аграрным отделом Киевского обкома Коммунистической партии Украины, работал первым секретарем партийного комитета областных организаций и учреждений.

В 1990-2007 гг. – народный депутат Верховной рады Украины. Занимал пост председателя Верховной рады II и V созывов. На протяжении ряда лет был во главе Социалистической партии Украины.