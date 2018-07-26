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Содержательный и откровенный разговор: достижения и проблемы медицины 26 июля обсудили в Гродненском районе

26 июля 2018 18:59
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Новости Беларуси. Достижения и проблемы медицины 26 июля обсуждали в Гродненском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Содержательный и откровенный разговор: достижения и проблемы медицины 26 июля обсудили в Гродненском районе-1

Генеральный директор Столичного телевидения Игорь Луцкий встретился с трудовым коллективом филиала Гродненского зверохозяйства Белкоопсоюза. Разговор получился содержательный и откровенный. Работники предприятия узнали о последних статистических данных.

Содержательный и откровенный разговор: достижения и проблемы медицины 26 июля обсудили в Гродненском районе-4

В Беларуси снизилась смертность населения, в том числе младенческая. И выросла продолжительность жизни. А по данным американского агентства Bloomberg наша страна опережает США и Россию по эффективности национальной системы здравоохранения.

Содержательный и откровенный разговор: достижения и проблемы медицины 26 июля обсудили в Гродненском районе-7

Тем не менее, болезни системы кровоснабжения остаются на первом месте. Поэтому на встречу также был приглашен Андрей Янушко – главный врач Гродненского областного кардиоцентра, который за последние три года признан лучшим в Беларуси.

Содержательный и откровенный разговор: достижения и проблемы медицины 26 июля обсудили в Гродненском районе-10

Андрей Янушко, главный врач Гродненского областного клинического кардиологического центра:
Нам удалось увеличить количество операций на сердце до цифры, которая в настоящий момент может быть и озвучена по предварительным результатам – порядка 400 человек получили полное выздоровление от инфаркта-миокарда. Осведомленность населения стала гораздо выше по поводу своего непосредственного здоровья и по поводу сердечных приступов.

Содержательный и откровенный разговор: достижения и проблемы медицины 26 июля обсудили в Гродненском районе-13

На встрече присутствовали и представители местной власти. Поэтому обсудили и насущные проблемы: очереди в поликлиниках и доступность объектов здравоохранения.

Содержательный и откровенный разговор: достижения и проблемы медицины 26 июля обсудили в Гродненском районе-16

Игорь Луцкий, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Встреча с трудовым коллективом  всегда полезна, как для трудового коллектива, так и для меня, и для тех, кто принимал участие. Сегодня у нас, для меня по крайней мере, был новый формат: мы пригласили человека, связанного с медициной. Андрей Вячеславович очень четко и подробно разъяснил некоторые аспекты, которые мне как не специалисту было бы сложно людям объяснить. Поэтому, я думаю, вот такой формат общения с привлечением специалистов, с выездом на предприятие, мы будем использовать и дальше.

А что касается сегодняшней встречи, то я думаю, что были подняты актуальные вопросы, в том числе медицинского обеспечения в Гродненском районе, я думаю, что это так же и тема для репортера Столичного телевидения.

# Медицина # общество # Андрей Янушко # Игорь Луцкий # Фотофакт

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