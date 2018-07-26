Содержательный и откровенный разговор: достижения и проблемы медицины 26 июля обсудили в Гродненском районе

В Беларуси снизилась смертность населения, в том числе младенческая. И выросла продолжительность жизни. А по данным американского агентства Bloomberg наша страна опережает США и Россию по эффективности национальной системы здравоохранения.

Тем не менее, болезни системы кровоснабжения остаются на первом месте. Поэтому на встречу также был приглашен Андрей Янушко – главный врач Гродненского областного кардиоцентра, который за последние три года признан лучшим в Беларуси.

Андрей Янушко, главный врач Гродненского областного клинического кардиологического центра: Нам удалось увеличить количество операций на сердце до цифры, которая в настоящий момент может быть и озвучена по предварительным результатам – порядка 400 человек получили полное выздоровление от инфаркта-миокарда. Осведомленность населения стала гораздо выше по поводу своего непосредственного здоровья и по поводу сердечных приступов.

Игорь Луцкий, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Встреча с трудовым коллективом всегда полезна, как для трудового коллектива, так и для меня, и для тех, кто принимал участие. Сегодня у нас, для меня по крайней мере, был новый формат: мы пригласили человека, связанного с медициной. Андрей Вячеславович очень четко и подробно разъяснил некоторые аспекты, которые мне как не специалисту было бы сложно людям объяснить. Поэтому, я думаю, вот такой формат общения с привлечением специалистов, с выездом на предприятие, мы будем использовать и дальше.

А что касается сегодняшней встречи, то я думаю, что были подняты актуальные вопросы, в том числе медицинского обеспечения в Гродненском районе, я думаю, что это так же и тема для репортера Столичного телевидения.