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Новости по тегу #Андрей Янушко

Демографическая безопасность, цифровизация и достижения белорусской медицины. Интервью с Андреем Янушко
11 января 2026 14:01

Демографическая безопасность, цифровизация и достижения белорусской медицины. Интервью с Андреем Янушко

Гродненские медики впервые в стране установили искусственные клапаны сердца белорусского производства
19 мая 2025 06:42

Гродненские медики впервые в стране установили искусственные клапаны сердца белорусского производства

Сенаторы провели единый день приёма граждан в Гродненской области – какие вопросы волнуют людей?
12 сентября 2024 18:25

Сенаторы провели единый день приёма граждан в Гродненской области – какие вопросы волнуют людей?

Приём пациентов «с порога». В Гродно строят новый корпус областного клинического кардиоцентра
04 января 2024 17:10

Приём пациентов «с порога». В Гродно строят новый корпус областного клинического кардиоцентра

Содержательный и откровенный разговор: достижения и проблемы медицины 26 июля обсудили в Гродненском районе
26 июля 2018 18:59

Содержательный и откровенный разговор: достижения и проблемы медицины 26 июля обсудили в Гродненском районе