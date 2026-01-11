Новости по тегу #Андрей Янушко

«Белорусские кардиохирурги способны выполнять и выполняют порядка 60 % операций на открытых клапанах сердца через миниинвазивные доступы».
Биологический митральный клапан разработали и произвели на минском предприятии при участии ведущих белорусских и российских специалистов в области кардиохирургии.
Выслушать просьбы, предложения и жалобы, оказать содействие в разрешении волнующих вопросов. Единый день приема граждан состоялся 12 сентября в Гродненском регионе.
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