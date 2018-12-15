Содержательный диалог. Чем запомнилась российским журналистам встреча с Президентом Беларуси?

Новости Беларуси. Медиапространство России сегодня наполнено сюжетами и статьями о деталях общения с Президентом Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне Александр Лукашенко встретился с представителями российских СМИ. Разговор длился 4 часа. Встреча с Президентом во Дворце Независимости - итог большого пресс-тура журналистов по Беларуси. С какими впечатлениями наши коллеги уезжали домой? И что уже рассказывают и показывают о Беларуси?

Около 5часов, почти 50 журналистов, более 15 вопросов и многомиллионный охват аудитории. Это встреча белорусского лидера с российскими журналистами в цифрах. А это – в эмоциях.

Российских журналистов Президент угостил яблочным соком нынешнего урожая из сада на малой родине Александра Лукашенко. И конфетами «Президент».

Некоторые наши коллеги даже стенд-апы записывали в руках с продукцией по ГОСТам. Впрочем, и сама белорусская модель развития очень по вкусу пишущей и снимающей братии из братской России.

Андрей Антонов, обозреватель газеты «Новый Петербургъ»:

Участвовал в пресс-конференции 2003 года и смотрю за постепенным, поэтапным, но последовательным развитием Республики Беларусь. Встреча Александра Лукашенко с российскими журналистами. Все темы в одном материале Смогли журналисты насытить и свой информационный аппетит.

Слишком много фейковых или заказных новостей о Беларуси и союзных делах в Интернете. Редко о нашей стране можно услышать на федеральных каналах. А здесь – всё, что называется, из первоисточника.

Геворг Мирзаян, обозреватель московского журнала «Эксперт», доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации:

Господин Лукашенко отвечает прямо то, что он думает. Лукашенко прекрасен как спикер именно тем, что он говорит: а) прямо, б) простыми словами. Его очень легко цитировать.

Владимир Сунгоркин, главный редактор, генеральный директор издательского дома «Комсомольская правда»:

Каждый год это превращается в очень интересный разговор, в очень откровенный разговор. Что важно, здесь очень много происходит того, о чем мечтается простым русским людям.

В зале присутствовали и мастодонты пера от Калининграда до Владивостока, и известные модные блогеры, и впервые – лидеры мнений экспертного истеблишмента России. В такой компетентной компании – самые насущные вопросы. Отношения между Минском и Москвой, арифметика интеграции и суверенитет, который не продается. Александр Лукашенко о будущем Союзного государства: надо идти шаг за шагом по выполнению соглашений О самом важном – без дипломатического лукавства. Президент ответил на все вопросы. Даже на те, что с хваткой, как у «акул пера». Действительно, не пресс-конференция, но встреча. Не просто название, а форма содержательного диалога. Такая откровенность вызвала у российских журналистов ответную реакцию.

Знаете ли вы лекарство от лицемерия? Ваша открытость и простота натолкнули меня на то, что, возможно, вы знаете.

Ответ Президента читайте здесь. Рейтинг Александра Лукашенко и положительное отношение к Беларуси у россиян растёт. После очередного большого разговора по душам, этот имидж никакие фейки не должны испортить. Впрочем, во всем должен быть мудрый подход. И в интеграции, и в работе журналистов, которые освящают дела союзные.