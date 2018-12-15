Массовый забег Санта-Клаусов впервые проходит в Минске

Новости Беларуси. Сказочным персонажам на выбор предложено 4 дистанции: 1,5, 5, 10 или 15 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погода нипочем и даже самому юному участнику марафона – ему всего полтора года.

Мы начали бежать прямо с кольцевой почти. Вот. Прибежали на регистрацию и сразу уже – на бег. Финишировали. Ура!

Настроение отличное, супер. Готовы к старту. Хотели на 10, но решили на 5. Потому что полтора как-то мало.

Анна Гуськова, олимпийская чемпионка по фристайлу:

Настроение просто отличное, позитивное. Сегодня такой заряд энергии, потому что большое количество людей. Очень приятно видеть, что столько людей приходит и бегают. И я, в том числе, поддерживала тут всех.

На дистанции можно встретить и четвероногих друзей. Кстати, собаки также соблюдают обязательное условие – наличие костюма Санта-Клауса или другого праздничного наряда.