Прямой эфир

Массовый забег Санта-Клаусов впервые проходит в Минске

15 декабря 2018 13:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сказочным персонажам на выбор предложено 4 дистанции: 1,5, 5, 10 или 15 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погода нипочем и даже самому юному участнику марафона – ему всего полтора года.

Массовый забег Санта-Клаусов впервые проходит в Минске-1

Мы начали бежать прямо с кольцевой почти. Вот. Прибежали на регистрацию и сразу уже – на бег. Финишировали. Ура!

Массовый забег Санта-Клаусов впервые проходит в Минске-4

Настроение отличное, супер. Готовы к старту. Хотели на 10, но решили на 5. Потому что полтора как-то мало.

Массовый забег Санта-Клаусов впервые проходит в Минске-7

Анна Гуськова, олимпийская чемпионка по фристайлу:
Настроение просто отличное, позитивное. Сегодня такой заряд энергии, потому что большое количество людей. Очень приятно видеть, что столько людей приходит и бегают. И я, в том числе, поддерживала тут всех.

Массовый забег Санта-Клаусов впервые проходит в Минске-10

На дистанции можно встретить и четвероногих друзей. Кстати, собаки также соблюдают обязательное условие – наличие костюма Санта-Клауса или другого праздничного наряда.

Массовый забег Санта-Клаусов впервые проходит в Минске-13

Собранные средства направят на благотворительность. Такие забеги проводятся во многих странах.

# Необычное # общество # Анна Гуськова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске 15 декабря зажгут огни на новогодних ёлках
15 декабря 2018 12:40

В Минске 15 декабря зажгут огни на новогодних ёлках

«Ошарашена таким грандиозным событием». В Брестской крепости состоялась торжественная церемония присяги
15 декабря 2018 11:59

«Ошарашена таким грандиозным событием». В Брестской крепости состоялась торжественная церемония присяги

На 16 декабря в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
15 декабря 2018 11:06

На 16 декабря в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности