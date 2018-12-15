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Около 9 тысяч новобранцев по всей Беларуси присягнули на верность Родине

15 декабря 2018 14:14
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Новости Беларуси. Один из важнейших ритуалов в Вооруженных Силах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 9 тысяч новобранцев 15 декабря присягнули на верность Родине.

Около 9 тысяч новобранцев по всей Беларуси присягнули на верность Родине-1

Торжественные церемонии прошли во всех воинских соединениях страны. Самая многочисленная – по традиции – в 72-м гвардейском объединенном учебном центре в Печах.

Около 9 тысяч новобранцев по всей Беларуси присягнули на верность Родине-4

Защищать Родину здесь поклялись солдаты, призванные на срочную, а также службу в резерве. Напутственные слова молодому пополнению произнес министр обороны, ветераны армии.

Около 9 тысяч новобранцев по всей Беларуси присягнули на верность Родине-7

Впереди у личного состава, который уже прошел курс молодого бойца (так называемую «учебку») – освоение воинской специальности: теоретическая и практическая подготовка.

Около 9 тысяч новобранцев по всей Беларуси присягнули на верность Родине-10

Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
Для страны – это праздник. Для родителей – это праздник. Впереди у этих ребят множество трудностей, множество всего того, что первый раз в жизни бывает. Как и любовь, в армии многое в первый раз. В подготовке специалистов по военно-учетной специальности, я уверен, что они справятся с этим под руководством тех командиров, которые будут их готовить. Станут подготовленными защитниками своей страны.

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# Армия Беларуси # общество # Андрей Равков # Фотофакт

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