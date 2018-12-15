Около 9 тысяч новобранцев по всей Беларуси присягнули на верность Родине

Андрей Равков, министр обороны Беларуси:

Для страны – это праздник. Для родителей – это праздник. Впереди у этих ребят множество трудностей, множество всего того, что первый раз в жизни бывает. Как и любовь, в армии многое в первый раз. В подготовке специалистов по военно-учетной специальности, я уверен, что они справятся с этим под руководством тех командиров, которые будут их готовить. Станут подготовленными защитниками своей страны.

«Ошарашена таким грандиозным событием». В Брестской крепости состоялась торжественная церемония присяги