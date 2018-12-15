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В Минске 15 декабря зажгут огни на новогодних ёлках

15 декабря 2018 12:40
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Новости Беларуси. Предновогодний Минск станет ярче. В пять вечера зажгут огни на главных елях белорусской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске 15 декабря зажгут огни на новогодних ёлках-1

В 2018 году городские дизайнеры нарядили 30 зелёных красавиц. Каждая – неповторима в своем оформлении. А для украшения главной новогодней ели – на Октябрьской площади – понадобилось около 3-х тысяч шаров и 4,5 километра гирлянд.

В Минске 15 декабря зажгут огни на новогодних ёлках-4

Праздник в столице создадут как световые мотивы, которые уже давно знакомы горожанам, так и новые элементы.

В Минске 15 декабря зажгут огни на новогодних ёлках-7

Так что, если пока нет ощущения приближения Нового года, просто прогуляйтесь по вечернему Минску.

# Новый год # общество # Фотофакт

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