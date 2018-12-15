В Минске 15 декабря зажгут огни на новогодних ёлках

Новости Беларуси. Предновогодний Минск станет ярче. В пять вечера зажгут огни на главных елях белорусской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2018 году городские дизайнеры нарядили 30 зелёных красавиц. Каждая – неповторима в своем оформлении. А для украшения главной новогодней ели – на Октябрьской площади – понадобилось около 3-х тысяч шаров и 4,5 километра гирлянд.

Праздник в столице создадут как световые мотивы, которые уже давно знакомы горожанам, так и новые элементы.