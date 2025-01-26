Социсследование: более 85% белорусов собираются принять участие в выборах Президента

26 января – основной день выборов Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кульминация электоральной кампании, мнения экспертов и международных наблюдателей. Самая оперативная информация с участков для голосования и данные ЦИК. Голос каждого важен в любой избирательной кампании, а в этой – тем более. От нас зависит, как будем жить и строить будущее страны, как будут реализовываться социальные программы, развиваться медицина, образования, и, главное, как будет двигаться локомотив – экономика.

Совсем скоро узнаем, что стало определяющим в выборе большинства. Пока же в нашем распоряжении – результаты досрочного голосования. На этом этапе белорусы проявили высокую активность. За пять предыдущих дней на участки пришли почти 42 % избирателей. И это, вне всяких сомнений, еще одна яркая иллюстрацию единства белорусов. Высокую явку еще накануне спрогнозировали социологи. О готовности принять участие в выборах заявили более 85 % респондентов. Таковы результаты декабрьского встречного социологического исследования между Беларусью и Сербией.

Согласно избирательному законодательству, выборы считаются состоявшимися, если в них приняло участие более половины граждан, включенных в список избирателей. Очевидно, что эта цифра близка к этому уровню уже в утренние часы. Президент считается избранным, если за него проголосовали более половины из всех принявших участие в выборах. Итоги кампании будут установлены ЦИК не позднее 5 февраля.