Беларусь изберёт своего кандидата – международные наблюдатели о выборах Президента Беларуси

На выборах Президента работают более 480 зарубежных экспертов из более чем 50 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши корреспонденты пообщались со многими из них. И вот мнения представителей из Европы и Африки.

Саймон Мосото Моепия, международный наблюдатель на выборах Президента Беларуси (ЮАР):

Я восхищен организацией работы избирательных участков. Все хорошо подготовлено. Я сам работаю в избирательной комиссии у себя в стране и единственное, что я хочу добавить, что один из основных принципов, по которому мы работаем – это открытость, честность. И люди, работающие в данных организациях должны действовать без страха. И я со своей стороны обещаю, что если замечу какое-либо нарушения, я открыто о нем сообщу. Считаю, что каждый должен делать.

Петер Марчек, независимый международный наблюдатель на выборах Президента Беларуси (Словакия):

Могу сказать, что все происходит как надо. Все в абсолютном порядке, даже мы не говорим только с людьми, которые были избирателями, но и на улице спрашивали людей. Видно, что все спокойны, довольны, никто не ругается, никто не создает проблем. Вы молодцы. Мне нравится. Я уверен, что Беларусь изберет своего кандидата, которого хочет. И все будут говорить во всем мире, что это было правильно. И все, как было нужно, сделано! Многие международные наблюдатели, в первую очередь представители западных стран, отмечают высокий уровень организации выборов и подчеркивают демократичность избирательного процесса.

Маттео Педжи, руководитель Комитета солидарности с Беларусью, международный наблюдатель на выборах Президента Беларуси (Италия):

К сожалению или к счастью, все то, что происходит в вашей стране, не касается только вас. Вы находитесь географически в одной очень важной геополитической точке мира. Несмотря на то, что вы суверенно избираете ваш политический процесс, все равно это касается ваших соседей и в целом всей мировой арены.