Депутат Палаты представителей о 2020-м: главное чувство было, что наша страна в смертельной опасности

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Вернусь к нашему 2020 году. Он, конечно, набил уже оскомину. Мы уже много прошли, много чего сделали. Но все-таки, вы тогда был первый, кто выступил информационным воином, я бы так сказал, на нашем информационном фронте. Причем впервые вы появились на российском телевидении в программе Скабеевой «60 минут».
Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Был и у Соловьева, и у Скабеевой я. То есть это были такие параллельные потоки.
Александр Осенко:
Вот те ваши чувства?
Александр Шпаковский:
Александр Александрович, я надеюсь, что мы сейчас вот эту страницу с 2020 годом, сегодня 26 января, перевернем, начнем новый отсчет. А чувства какие? Родина в опасности. Главное было чувство, что в опасности наша страна. В смертельной опасности. Я видел, как нас хотят столкнуть на пагубный путь цветной революции. Вот. Воспользовавшись малограмотностью политической части общества, распространяя фейковую информацию, апеллируя к эмоциям, подготовив маргиналов-боевиков. Вот это же все было. И всячески дестабилизируют общественно-политическую ситуацию, пытаются на свою сторону привлечь народ. Я ведь был свидетелем государственного переворота в Украине в 2014 году. Видел, как это все происходило, как те же технологии грязные работали у нас. И когда поступило предложение, а меня знали в России, в определенных кругах, в экспертном сообществе, хотя я не был, конечно, в тот период времени столь публичен. Когда это предложение поступило, я ни минуту не раздумывал, понимал, что нужно на себя будет взвалить, с одной стороны, эту ношу, потому что я к публичности не стремился. А с другой стороны, это нужно было делать, потому что я совершенно четко понимал значение российского телевидения, общественно-политических программ для наших людей. Я понимал, что мое появление и правильные слова помогут мобилизовать патриотически настроенных граждан. И, наверное, я рассчитывал на то, что помогут образумить хотя бы часть тех, которые свернули не туда, не в ту дверь зашли.