Депутат Палаты представителей о 2020-м: главное чувство было, что наша страна в смертельной опасности

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Вернусь к нашему 2020 году. Он, конечно, набил уже оскомину. Мы уже много прошли, много чего сделали. Но все-таки, вы тогда был первый, кто выступил информационным воином, я бы так сказал, на нашем информационном фронте. Причем впервые вы появились на российском телевидении в программе Скабеевой «60 минут».

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Был и у Соловьева, и у Скабеевой я. То есть это были такие параллельные потоки.

Александр Осенко:

Вот те ваши чувства?