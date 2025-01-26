Шпаковский: Трамп пришёл к власти не для того, чтобы удовлетворить наши интересы

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы, безусловно, с некоторыми надеждами смотрим на те миротворческие процессы, которые начались с приходом к власти Трампа в США. Но мы понимаем, что это долгий путь, и Трамп пришел к власти вовсе не для того, чтобы удовлетворить наши интересы. Скажем прямо, он американский империалист, по моим оценкам, и, в первую очередь, его политика будет направлена на продвижение интересов США. А интересы США предполагают воленс-ноленс, сдерживание России и сдерживание Китая. Россия обладает сопоставимым военным потенциалом, ядерным, в первую очередь, а Китай уже опережает Штаты по экономике. А наши союзники – это Россия и Китай, надо это понимать. Но если опять-таки опираться на сухой язык цифр, то да, разговоры о мире идут или о замирении, а по цифрам выходит, что каждый год новые рекорды расходов на вооружение.