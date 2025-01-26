Выборы-2025. Досрочно проголосовали почти 42 % избирателей

В период президентской избирательной кампании белорусы еще больше сплотились. Уже на этапе досрочного голосования избиратели проявили не только свою политическую грамотность, но и высокую личную ответственность за судьбу страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В списках голосующих почти 7 миллионов человек. И многие уже определились со своим выбором. По итогам пяти дней досрочного голосования явка избирателей составила 41,81 %.

В Гомельской проголосовали свыше 41 % избирателей, более 40% – в Гродненском регионе, в Минской и Могилевской свыше 42 % избирателей отправили бюллетени в ящики для голосования. В Минске, по информации ЦИК, свой гражданский долг исполнили более 41 % избирателей.

Правом сделать выбор досрочно в Брестской области воспользовались почти 42 % избирателей от общего числа включенных в региональные списки. В Витебской области процент явки составил 41,51 %.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

В Центральной комиссии работает информационно-справочный центр. С начала кампании в центр поступило порядка 2 тысяч обращений. Ежедневно принимается от 180 до 200 звонков.

Обращения были связаны с необходимостью уточнения сведений о работе инициативных групп по сбору подписей, избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты, о местах проведения встреч кандидатов и доверенных лиц, сведений об участках для голосования, о порядке дополнительного включения в список избирателей и ряду иных вопросов.

Кроме того, в период кампании в ЦИК поступило более 90 письменных обращений.

И еще факт о досрочном голосовании. Например, в США в некоторых штатах свой выбор заранее делают за два месяца. Это не вызывает никаких вопросов, поскольку является нормальной практикой, которая создает оптимальные условия для избирателя.