Социология в Беларуси: что это за наука и как мнения людей влияют на политику государства

Новости Беларуси. Почти 90% белорусов, по данным социологических опросов, одобряют внешнюю политику нашей страны. Эксперты связывают это именно с минскими соглашениями и вообще ролью Беларуси в урегулирование конфликта на юго-востоке Украины.

85% молодежи довольны своей жизнью. В Беларуси курит 30% населения. Почти 90% белорусов одобряют внешнюю миротворческую политику Беларуси.

Почти на каждый актуальный вопрос у них ответ в процентном соотношение. Социологические службы, чья работа, на первый взгляд, как будто не видна, снова и снова отправляются на общественною разведку. Мнения – на контроле.

У кого, что болит, тот о том и говорит. Именно так выявляются проблемы, которые волнуют людей. Именно из этого складывается общественное мнение. Мы сейчас проведем свое социологическое исследование. В журналистике это называется блиц-опрос. Простой и многозначительный вопрос – «Вы счастливы?»

Минчане:

Конечно.

Да.

Да.

Очень.

Счастлива.

Кстати, одна из белорусских социологических служб уже проводила подобный опрос. Так вот, в 2014 году 58% белорусов чувствуют себя счастливыми.

Оказывается, наш мини-соцсрез не может отразить общую картину. Социологи вменяли бы нам «нечистоту эксперимента», посему наш стопроцентный «счастливый» результата вряд ли стал бы официальной статистикой.

А вот белорусские обществоведы научились минимизировать погрешности. Теория вероятности, спецметодика, социальная навигация, алгоритм, серьезная проверка качества. Каждое социологическое исследование – не пальцем в массу, а настоящий квест, лабиринт, по которому добираются к истине.

Игорь Котляров, директор Института социологии Национальной академии наук Беларуси:

Если в нашей стране 52% женщин, обязательно мы должны опросить 52% женщин в данном исследовании. В наших исследованиях должна быть пятая часть респондентов села. Только в таком случае, если мы выдержим эту пропорцию, можно говорить о правильности получения ответов. В Беларуси, чтобы исследования прошли результативно, опрашиваем 2200-2500 человек.

Для нас, может, и анекдот, но для профессионалов – притча. В задании одного исследования условия: опросить женщину с высшим образованием, старше 60 лет и обязательно по национальности польку. В сельсовете подсказали, где живет подходящий респондент. Пока социолог добирался по нужному адресу, полька уехала в город. Пришлось опросить соседку – украинку по национальности. В итоге вышла ошибка в 3%.

Игорь Котляров, директор Института социологии Национальной академии наук Беларуси:

Любую проблему, закон можно решить только тогда, когда ты знаешь, что думают люди об этой проблеме.

Таким образом, мнение белорусов влияет на качество жизни, на те или иные изменения. К примеру, около пяти лет назад социологи задавали вопрос об альтернативной службе в армии, результаты были переданы законотворцам. Тема долго обсуждалась, и, вот, буквально на неделе белорусские депутаты приняли во втором чтении пакет законопроектов и поправки.

Общественной мнение повлияло и на так называемое непопулярное постановление Минздрава. Речь идет о рецептах. Глава государства еще в декабре 2014 года ознакомился с данными соцопросов и раскритиковал ведомство. К слову, уже буквально через неделю Минздрав издал «смягчающий» приказ.

А здесь народомнение бежит по проводам.

Колл-центр соцслужбы ежедневно выходит на связь. Компьютерная программа автоматически из республиканской базы выбирает абонента – оператор даже не в курсе, кому дозванивается, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вероятность и анонимность – это тоже одни из условий, обеспечивающий правильный результат.

Светлана Ларионова, начальник сектора общей эксплуатации международного центра коммутации:

Запрос у нас идет на 1000-1500 анкет. В день мы даем около 100 результативных анкет.

Участие в опросе – дело добровольное.

Ольга Юрчак, телефонист:

Очень много социальных опросов сейчас кругом, поэтому люди не удивлены. Иногда удивляются самим вопросам, иногда удивляются, откуда берутся телефоны. Но, вообще, соцопросом сейчас никого не удивишь.

Мы решаем войти в контакт с абонентом. Проходим краткий инструктаж, отказываемся от краткого курса психолога, мол, журналистика – это тоже общение с разными людьми. Тема исследования что ни на есть актуальная – занятость населения.

Алексей Дербин, директор информационно-аналитического центра при Администрации Президента Республики Беларусь:

Общество чутко реагирует на ту политику, которая проводится государством. Более половины граждан, которых мы опрашивали, уверены в завтрашнем дне, а практически 80% полагают, что 2015 год сложится для них удачно.

Со временем, как показывают данные, меняются и приоритеты. Давид Ротман – гуру белорусской социологии – еще 25 лет назад возглавлял первую в Беларуси негосударственную социологическую службу. Теперь он директор Центра социологических и политических исследований БГУ, автор методик, концепций и технологий сложнейших рейтингов. С высоты своего многолетнего профессионализма он может провести и параллели.

Давид Ротман, директор Центра социологических и политических исследований БГУ:

20 лет назад белорусов не могли не волновать пустые полки в магазинах. Естественно, людей не могло не волновать то, что можно потерять работу. Теперь люди все-таки, рассчитывая возможности страны, рассчитывая возможности управления страной, рассчитывая возможности внутренней политики, с большей надеждой смотрят в будущее, потому что предполагают, что трудности преодолимы и они являются временными.

За последнее время социологи, притом как белорусские государственные, так и независимые международные, констатируют рост рейтинга доверия белорусов к действующей власти.

Вопрос на злобу дня. Сейчас умы белорусской социологии ломают головы: почему их европейские коллеги допустили колоссальную ошибку, почему их система дала сбой? На прошедших президентских выборах в Польше и парламентских в Великобритании социологи предсказали результаты с точностью да наоборот.

Агента соцслужбы кормят ноги. Пополнить ряды интервьюеров может не каждый. Прежде – инструктаж и курсы, где учат, как умело войти в контакт, нормам дресс-кода и внутренним правилам. Говорят, чтобы так называемому «квартирнику» расположить к себе объект опроса, нужно стучаться в дверь с «тапочками подмышкой».

Кстати, все работники соцслужб имеют при себе удостоверения. Ольга сегодня как раз в социологическом тренде – яркая куртка и девушка в центре внимания. Сперва ей нужно собрать пару анкет на улице. Не каждый встречный готов остановиться.

Ближе к вечернему час-пику она направляется во дворы.

Ольга Дроздова, интервьюер:

Есть маршрутный лист и инструкция, по которым можно заранее определить свой маршрут.

Ольга продолжает следование по социологическому маршруту. Бывает, на агентов и собак спускают, и вызывают милицию. Ведь, наверное, еще не все понимают, что их мнение важно и оно может быть услышано.