Жительницы деревни Узбароги второй год просят власти убрать опасные заброшенные теплицы

Новости Беларуси. Жители деревни Узбароги Смолевичского района второй год пытаются привлечь внимание местных властей к своей проблеме – заброшенным теплицам. На площади в несколько гектаров после демонтажа зданий остались ямы и тоннели в земле глубиной до 2 метров. При этом никаких мер безопасности принято не было.

Валентина Новикова помнит не один случай того, как люди исчезали прямо у нее на глазах. Попавших в ямы спасали всей деревней.

Валентина Новикова, жительница деревни Узбароги:

Мужчины ходили, достали человека.

Страшно, когда это происходит со взрослыми. А когда в беде оказываются дети, становится и вовсе не по себе.

Территория, на которой в начале 2000-х находились теплицы, сейчас напоминает армейский полигон. Ров из бетона – идеальное место для тренировки сил специальных операций. А вот местным ребятишкам тяжело объяснить, что играть в войну здесь небезопасно.

Игорь Шавловский решил вплотную заняться вопросом узбарогских катакомб, когда в одну из траншей упал его 5-летний сын. Писал письма и заявления в сельсовет, обращался в Смолевичский райисполком. И вот пришла первая помощь.

Игорь Шавловский, житель деревни Узбароги:

Территория не огорожена, траншеи прокапали. Для чего это было делать, не понятно. Здесь люди живут, реально их жизни угрожает опасность.

И, действительно, весь периметр катакомб окружили траншеи глубиной в полметра. И как она влияет на общую безопасность, не смог пояснить даже сам инициатор проекта.

Директор сельскохозяйственного предприятия (а злополучная земля принадлежит местному СПК) долго не шел на контакт с прессой. Мы ждали его в приемной. Затем пытались дозвониться. Спрашивали у подчиненных, не знают ли они, где искать их руководителя.

А после очередного звонка уже со знакомого номера аудиенции добиться удалось. Оперируя фактами, директор заверяет: уже в следующем месяце от катакомб и следа не останется.

Пусть так оно и будет. А пока на территории теплиц работает экскаватор, добывая песок в промышленных целях. Бытовой мусор и отходы из окружающих деревень также на хранение оставляют в Узбарогах. Детям же родители запретили выходить за пределы приусадебных участков без сопровождения взрослых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.