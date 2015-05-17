Прямой эфир

Фестиваль педагогических династий прошел в Гродно

17 мая 2015 10:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Гродно прошел фестиваль педагогических династий. Представители семей, в которых десятилетиями главным призванием считают работу в школе, собрались вместе, чтобы поделится опытом и посвятить начинающих педагогов во все тонкости профессии.

Открытые уроки, презентации и мастер-классы мэтров прошли с аншлагом. После таких встреч традиционно зарождаются и новые династии, готовые сеять разумное, доброе, вечное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Марчукевич, учитель русского языка и литературы Скрибовской средней школы:
Я горжусь, что и дедушка мой был учителем, и мама работает учителем. Я считаю, что это очень важно. Но все-таки надо и свои усилия прикладывать. Одно дело – династия, но сам ты должен постоянно развиваться, к чему-то стремиться.

# общество # Образование в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Жительницы деревни Узбароги второй год просят власти убрать опасные заброшенные теплицы
17 мая 2015 10:26

Жительницы деревни Узбароги второй год просят власти убрать опасные заброшенные теплицы

Нижние и Верхние Жары: кто едет отдыхать в 30-километровую зону ЧАЭС? Любители рыбалки и отдыха на воде
16 мая 2015 18:53

Нижние и Верхние Жары: кто едет отдыхать в 30-километровую зону ЧАЭС? Любители рыбалки и отдыха на воде

Авиашоу в Мачулищах: репортаж 16 мая
16 мая 2015 18:23

Авиашоу в Мачулищах: репортаж 16 мая