Фестиваль педагогических династий прошел в Гродно

Новости Беларуси. В Гродно прошел фестиваль педагогических династий. Представители семей, в которых десятилетиями главным призванием считают работу в школе, собрались вместе, чтобы поделится опытом и посвятить начинающих педагогов во все тонкости профессии.

Открытые уроки, презентации и мастер-классы мэтров прошли с аншлагом. После таких встреч традиционно зарождаются и новые династии, готовые сеять разумное, доброе, вечное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Марчукевич, учитель русского языка и литературы Скрибовской средней школы:

Я горжусь, что и дедушка мой был учителем, и мама работает учителем. Я считаю, что это очень важно. Но все-таки надо и свои усилия прикладывать. Одно дело – династия, но сам ты должен постоянно развиваться, к чему-то стремиться.