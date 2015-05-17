Как и почему профессия учителя передается из поколения в поколение, рассказали в Гродно

Новости Беларуси. В Гродно прошел фестиваль педагогических династий. Представители семей, в которых десятилетиями главным призванием считают работу в школе, собрались вместе, чтобы поделитmся опытом и посвятить начинающих педагогов во все тонкости профессии. Открытые уроки, презентации и мастер-классы мэтров прошли с аншлагом.

В свои 80 Анна Романовна Тихомирова – практикующий педагог. Учитель начальных классов, она до сих пор преподает и трудовое обучение, и языки, и математику. Причем своими знаниями делится не только со школьниками: богатейший опыт и обширные навыки передает и начинающим коллегам.

К советам Анны Романовны прислушиваются, ведь именно она стала основателем самой большой в Гродненской области педагогической династии. Свою дочь Марину готовила к работе в школе, что называется, с пеленок.

При этом еще долгое время дочь была уверена, что учителем она стала исключительно по собственному желанию. И мама здесь вовсе ни при чем.

В результате и сестры, и племянники, и даже муж Марины Шватович стали учителями. На всех – больше 100 лет педагогической практики.

Таких семейных династий в Гродненской области несколько десятков, и все они раз в год собираются вместе, чтобы поделиться со вчерашними выпускниками вузов опытом. На встречах, открытых уроках, презентациях – как мэтры педагогики, так и молодые продолжатели династий.

Ольга Марчукевич, учитель русского языка и литературы Скрибовской средней школы:

Я горжусь, что и дедушка мой был учителем, и мама работает учителем. Я считаю, что это очень важно. Но все таки надо и свои усилия прикладывать. Одно дело – династия, но и сам ты должен постоянно развиваться, к чему-то стремиться.

Наталья Кравчук, учитель черчения средней школы № 7 Гродно:

Конечно, приятно, что ты узнаешь новое, что ты для себя подчеркиваешь. То, что на практике это можно использовать.

То, что новые педагогические династии появятся после таких встреч, Анна Тихомирова с дочерью даже не сомневаются – и в их семье эту эстафету уже подхватили младшие внуки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Шватович, учитель математики Малоошманской средней школы:

Сын, когда собирался поступать, с первого класса знал, что будет учителем математики и информатики. Он мечтал с детства. А вот уже девочка моя, которая собирается поступать после 11 класса в педагогический, конечно, ходила к бабушке и с ней беседовала.

После общения с бабушкой профессия учителя по-прежнему остается единственной для молодого поколения этой семьи. И Анна Романовна считает это главной своей заслугой.