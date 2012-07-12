Социальный проект «День с Министерством труда и соцзащиты» стартовал в Беларуси. Проект направлен на совершенствование работы с населением

Новости Беларуси. Новый социальный проект стартовал в Беларуси с 12 июля. Первыми в нем участвовали жители Молодечно, которые смогли лично пообщаться с руководством Министерства труда и социальной защиты и решить насущные проблемы. Людей интересовали пенсии, зарплаты и трудовые отношения. Приходилось разъяснять законодательство и подсказывать возможные пути решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Цель одна: переговорить с людьми, посмотреть на их пожелания, их оценку решений, принятых министерством, узнать, что необходимо скорректировать.