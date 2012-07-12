Новости Беларуси. Образование на практике. На всех высокотехнологичных предприятиях Беларуси откроются филиалы кафедр вузов. Таким образом молодые специалисты после окончания вуза уже будут иметь опыт работы. Для эффективной работы студентам создадут учебно-исследовательские лаборатории и межвузовские центры с дорогостоящим оборудованием.

На образовательную программу выделят все необходимые средства, в том числе из инновационных фондов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Жук, первый заместитель министра образования Республики Беларусь:

Чтобы наши выпускники знали не только теорию и владели фундаментальными знаниями, но и владели практическими умениями, знали бы современное производство и могли без периода адаптации включаться в трудовой процесс. Чтобы курсовые и дипломные работы были нацелены на решение практических задач предприятия.