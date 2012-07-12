Белорусские школьники с триумфом вернулись с IV Международного турнира юных математиков во Франции

Новости Беларуси. Триумфальное возвращение. Команда белорусских школьников одержала победу в IV Международном турнире юных математиков во Франции. В нелегкой борьбе сразились 10 команд из семи стран. В финал же пробились школьники из Беларуси, Германии, Румынии и Франции.

В математических «боях» на английском языке наши ребята одержали абсолютную победу. Команду из шести старшеклассников (учащихся гимназий Минска, Гомеля, Дзержинска, а также Лицея БГУ) готовили под руководством преподавателей Факультета прикладной математики и информатики БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно БГУ совместно с Французским университетом Париж-Сюд в 2009 году стали родоначальниками международного турнира. И выступления наших школьников всегда были результативны.

Константин Костевич:

Мы бежали на награждение, нам было очень радостно, что именно мы победили, показали нашу страну, что у нас математика очень развита.

Сергей Синяк:

График у нас был очень напряженный, почти все время было расписано, кроме нескольких дней, которые мы тратили на подготовку к следующим раундам. Все равно эта была огромная работа, мы практически не выходили из аудитории, готовили наши рецензии, доклады.

Андрей Згировский:

Конечно, мы очень довольны. Было проделано очень много работы. Приятно ощущать результат.

На международном турнире во Франции ребята за победу боролись исключительно по-английски.

Андрей Згировский:

Нас готовили в БГУ. Спецкурсы проходили по математическому английскому. С разговорным тоже проблем не было..

Святослав Бородачев:

У нас было пару забавных моментов, когда мы переходили на белорусский. То есть первая часть фразы была на английском, вторая — на белорусском

Для Вячеслава Мурашко — капитана команды — это уже вторая победа в престижном турнире юных математиков. Правда, в прошлом году белорусы первое место разделили с французами. Теперь — абсолютный триумф.

Константин Костевич:

Когда мы выходили на награждение, мы буквально бежали. Нам было очень радостно от того, что мы победили, показали нашу страну и то, что у нас математика очень развита.

Своих главных соперников — Германию, Францию и Румынию — наши школьники оставили позади. Победили и в дружеском футбольном матче. К слову, несмотря на напряженный график соревнований, ребята все же смогли прогуляться по Парижу и немного отвлечься от математики.

Сергей Синяк:

Нам также удалось попробовать французскую кухню — на любителя: кому-то нравится, кому-то нет. Немного остро. Но нам и картошку готовили, как же без нее.

Кроме медалей и дипломов домой математики привезли и счастливые фиолетовые майки с эмблемой турнира. Александр, например, уверен: футболка еще не раз принесет ему удачу. Хотя дело, конечно, не в ней.