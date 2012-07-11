В Лошицком парке минские инвалиды спели и поиграли в дартс

Новости Беларуси. В Лошицком парке 11 июля прошел праздник, который посвятили 24-ой годовщине образования «Белорусского общества инвалидов». На импровизированной площадке собралось больше сотни гостей. Организаторы подготовили для них концертную программу, различные конкурсы и игры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Людмила Калмыкова, председатель правления Белорусского общества инвалидов:

Это интеграция инвалидов в общество. Мы, люди с ограниченными возможностями, должны быть вместе. Поэтому и решили в этот раз свой праздник отметить в парке.