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В Лошицком парке минские инвалиды спели и поиграли в дартс

11 июля 2012 19:36
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Новости Беларуси. В Лошицком парке 11 июля прошел праздник, который посвятили 24-ой годовщине образования «Белорусского общества инвалидов». На импровизированной площадке собралось больше сотни гостей. Организаторы подготовили для них концертную программу, различные конкурсы и игры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Людмила Калмыкова, председатель правления Белорусского общества инвалидов:
Это интеграция инвалидов в общество. Мы, люди с ограниченными возможностями, должны быть вместе. Поэтому и решили в этот раз свой праздник отметить в парке.

# общество # Фотофакт # Людмила Калмыкова # Жизнь с инвалидностью в Беларуси

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