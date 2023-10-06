Чем опасны заболевания щитовидной железы? Поговорили с врачом-эндокринологом

Вера Позняк, корреспондент:

С наступлением осени к нам приходят и вирусные инфекции, а вместе с ними увеличивается частота аутоиммунных заболеваний щитовидной железы. Это важнейший орган в нашем организме. Он расположен на передней поверхности шеи и имеет форму бабочки. Согласно статистике, более 60 % людей сталкиваются с заболеваниями щитовидки.

Елена Подомацкая, врач-эндокринолог медицинского центра «Нордин»:

Гормоны щитовидной железы – это основной наш энергетический и умственный потенциал. То есть чтобы все мы выросли здоровыми, крепкими, умными. Что такое гормональный сбой? Это эндокринное заболевание, которое характеризуется нарушением уровня гормона.

Гипотиреозом называют состояние, при котором щитовидная железа не вырабатывает достаточное количество гормонов, гипертиреоз – напротив, производит их сверх нормы. При начальной стадии человек может чувствовать легкое недомогание, которое можно списать на авитаминоз или просто усталость. Поэтому так важно раз в год проходить комплексное обследование. Елена Подомацкая:

Основной причиной, которая приводит к гипофункции щитовидной железы или недостаточной выработке гормона, является тот же воспалительный хронический процесс. В итоге приводит к уменьшению размеров щитовидной железы, более другим выраженным эхоструктурным изменениям. Наша железа перестает вырабатывать достаточное количество гормонов. Нам приходится их принимать извне. Когда щитовидная железа вырабатывает очень много гормонов, основной проблемой данной патологии является поражение нашего сердца и сосудов. Еще возникает учащенное сердцебиение, пульс. Не игнорируйте такие симптомы, как утомляемость, сонливость, резкая потеря или набор веса. Проблемы с кожей и перепады настроения – это веский повод обратиться к эндокринологу.