«Поэзия акварели». В Минске открылась выставка работ художника Виктора Данилова

«Времена года» Чайковского – настоящий личный дневник композитора. С этим произведением гармонично сочетается выставка художественных работ Виктора Данилова «Поэзия акварели», которую представили в Президентской библиотеке. Экспозиция приурочена к Году мира и созидания.

Мария Абрамова-Левченко, художник Президентской библиотеки:

Чтобы с творчеством Виктора Николаевича Данилова у нас познакомилось как можно больше читателей, не только читатели библиотеки, был снят фильм о его работах, который озвучен музыкой Чайковского. Красивые художественные образы белорусской земли. Наши храмы, наша природа. Работы у него легкие, воздушные и музыка такая же. Рука мастера угадывается сразу. Лаконичность, нежность и легкость восприятия. При создании шедевров Виктор Николаевич использовал минимум средств, как бы давал возможность додумать за него. Придумать свой сюжет, наполнить картину собственными смыслами.

Юлия Сермяжко, заведующий отделом библиотечного маркетинга:

Окунуться в мир природы и гармонии с природой могут все посетители нашей библиотеки. На выставке представлено более 40 работ, который выполнены в стиле пейзажа и архитектурного пейзажа. Акварель – довольно сложная техника. Не каждый автор берется выполнить работу в этой технике. Ее называют техникой одного пятна. Данные работы, созерцая их, мы не просто окунаемся в мир природы, мы как бы растворяемся в самой природе, они помогают нам обрести душевное равновесие.

Это лишь малая часть богатого наследия знаменитого белорусского художника. Он опубликовал десятки статей, создал методические пособия и учебные программы по изобразительному искусству для средних и высших учебных заведений. Особое место в творчестве Данилова занимают картины с подсолнухами. Он написал их впервые в 80-х годах прошлого века и подарил своему другу. С тех пор художник создает разные комбинации с цветами, которые стали своего рода символами солнца и добра.

Замечательная выставочная композиция. Больше всего меня впечатлила картина, которая называется «Свидание», потому что она наиболее точно отображает те чувства, которыми наполнены молодые люди. То есть она настолько романтичная, проникновенная.

В данных композициях очень хорошо сочетается архитектурные и природные пейзажи. Больше всего картины понравились, где изображена архитектура, например, как стиль барокко, либо же Ренессанса. Я просто раньше в детстве увлекался историей, поэтому люблю вот это все.

Прекрасная выставка, рада, что посетила ее. Есть лирика, поэзия, хочется ее рассматривать, хочется почитать стихи.