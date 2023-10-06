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«Поэзия акварели». В Минске открылась выставка работ художника Виктора Данилова

06 октября 2023 12:37
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«Времена года» Чайковского – настоящий личный дневник композитора. С этим произведением гармонично сочетается выставка художественных работ Виктора Данилова «Поэзия акварели», которую представили в Президентской библиотеке. Экспозиция приурочена к Году мира и созидания.

«Поэзия акварели». В Минске открылась выставка работ художника Виктора Данилова-1

Мария Абрамова-Левченко, художник Президентской библиотеки:
Чтобы с творчеством Виктора Николаевича Данилова у нас познакомилось как можно больше читателей, не только читатели библиотеки, был снят фильм о его работах, который озвучен музыкой Чайковского. Красивые художественные образы белорусской земли. Наши храмы, наша природа. Работы у него легкие, воздушные и музыка такая же.

Рука мастера угадывается сразу. Лаконичность, нежность и легкость восприятия. При создании шедевров Виктор Николаевич использовал минимум средств, как бы давал возможность додумать за него. Придумать свой сюжет, наполнить картину собственными смыслами.

«Поэзия акварели». В Минске открылась выставка работ художника Виктора Данилова-4

Юлия Сермяжко, заведующий отделом библиотечного маркетинга:
Окунуться в мир природы и гармонии с природой могут все посетители нашей библиотеки. На выставке представлено более 40 работ, который выполнены в стиле пейзажа и архитектурного пейзажа. Акварель довольно сложная техника. Не каждый автор берется выполнить работу в этой технике. Ее называют техникой одного пятна. Данные работы, созерцая их, мы не просто окунаемся в мир природы, мы как бы растворяемся в самой природе, они помогают нам обрести душевное равновесие.

«Поэзия акварели». В Минске открылась выставка работ художника Виктора Данилова-7

Это лишь малая часть богатого наследия знаменитого белорусского художника. Он опубликовал десятки статей, создал методические пособия и учебные программы по изобразительному искусству для средних и высших учебных заведений. Особое место в творчестве Данилова занимают картины с подсолнухами. Он написал их впервые в 80-х годах прошлого века и подарил своему другу. С тех пор художник создает разные комбинации с цветами, которые стали своего рода символами солнца и добра.

«Поэзия акварели». В Минске открылась выставка работ художника Виктора Данилова-10

Замечательная выставочная композиция. Больше всего меня впечатлила картина, которая называется «Свидание», потому что она наиболее точно отображает те чувства, которыми наполнены молодые люди. То есть она настолько романтичная, проникновенная. 

«Поэзия акварели». В Минске открылась выставка работ художника Виктора Данилова-13

В данных композициях очень хорошо сочетается архитектурные и природные пейзажи. Больше всего картины понравились, где изображена архитектура, например, как стиль барокко, либо же Ренессанса. Я просто раньше в детстве увлекался историей, поэтому люблю вот это все.  

«Поэзия акварели». В Минске открылась выставка работ художника Виктора Данилова-16

Прекрасная выставка, рада, что посетила ее. Есть лирика, поэзия, хочется ее рассматривать, хочется почитать стихи.

«Поэзия акварели». В Минске открылась выставка работ художника Виктора Данилова-19

Для посещения библиотеки необходим паспорт или читательский билет. Проникнуться камерной атмосферой и полюбоваться работами художника можно будет до конца октября.

# Выставки в Минске # общество # Валерия Яскевич # Фотофакт

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