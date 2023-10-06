«Поэзия акварели». В Минске открылась выставка работ художника Виктора Данилова
«Времена года» Чайковского – настоящий личный дневник композитора. С этим произведением гармонично сочетается выставка художественных работ Виктора Данилова «Поэзия акварели», которую представили в Президентской библиотеке. Экспозиция приурочена к Году мира и созидания.
Мария Абрамова-Левченко, художник Президентской библиотеки:
Чтобы с творчеством Виктора Николаевича Данилова у нас познакомилось как можно больше читателей, не только читатели библиотеки, был снят фильм о его работах, который озвучен музыкой Чайковского. Красивые художественные образы белорусской земли. Наши храмы, наша природа. Работы у него легкие, воздушные и музыка такая же.
Рука мастера угадывается сразу. Лаконичность, нежность и легкость восприятия. При создании шедевров Виктор Николаевич использовал минимум средств, как бы давал возможность додумать за него. Придумать свой сюжет, наполнить картину собственными смыслами.
Юлия Сермяжко, заведующий отделом библиотечного маркетинга:
Окунуться в мир природы и гармонии с природой могут все посетители нашей библиотеки. На выставке представлено более 40 работ, который выполнены в стиле пейзажа и архитектурного пейзажа. Акварель – довольно сложная техника. Не каждый автор берется выполнить работу в этой технике. Ее называют техникой одного пятна. Данные работы, созерцая их, мы не просто окунаемся в мир природы, мы как бы растворяемся в самой природе, они помогают нам обрести душевное равновесие.
Это лишь малая часть богатого наследия знаменитого белорусского художника. Он опубликовал десятки статей, создал методические пособия и учебные программы по изобразительному искусству для средних и высших учебных заведений. Особое место в творчестве Данилова занимают картины с подсолнухами. Он написал их впервые в 80-х годах прошлого века и подарил своему другу. С тех пор художник создает разные комбинации с цветами, которые стали своего рода символами солнца и добра.
Замечательная выставочная композиция. Больше всего меня впечатлила картина, которая называется «Свидание», потому что она наиболее точно отображает те чувства, которыми наполнены молодые люди. То есть она настолько романтичная, проникновенная.
В данных композициях очень хорошо сочетается архитектурные и природные пейзажи. Больше всего картины понравились, где изображена архитектура, например, как стиль барокко, либо же Ренессанса. Я просто раньше в детстве увлекался историей, поэтому люблю вот это все.
Прекрасная выставка, рада, что посетила ее. Есть лирика, поэзия, хочется ее рассматривать, хочется почитать стихи.
Для посещения библиотеки необходим паспорт или читательский билет. Проникнуться камерной атмосферой и полюбоваться работами художника можно будет до конца октября.