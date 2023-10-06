Эффективность прививок в 2022-м в Минске составила 91% – комитет по здравоохранению Мингорисполкома

Новости Беларуси. Вакцинацию от гриппа проводят в столице. Минчане могут привиться как в поликлиниках, так и по месту работы или учебы. Для удобства бригады медиков выезжают на предприятия и в учреждения образования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, уколы здоровья получили ребята в 44-й школе имени Якуба Коласа. Прививали детей российским препаратом. Перед процедурой, как и положено, каждого осмотрел врач. Ведь делать прививку можно только при хорошем самочувствии. К слову, об эффективности вакцинации говорят цифры.

Сергей Подковыров, начальник управления организации медицинской помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

В прошлом году в Минске было охвачено прививками 40,2 % населения – это по данным нашего городского центра гигиены. Эффективность составила 91 %, то есть из 100 заболевших 91 человек заболел не привитый, а остальные девять заболевших были привитыми. Вот вам эффективность.

Стоит отметить, такая выездная вакцинация благоприятно сказывается на загруженности медучреждений. Продлится прививочная кампания несколько месяцев.