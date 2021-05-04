Андрей Лазуткин: «Цветная революция перешла в фазу сна. Теперь нас ждут поздравления на праздники и заявления для прессы из-за рубежа»

Новости Беларуси. Расследование наших коллег с телеканала ОНТ стало информационной бомбой и обсуждается до сих пор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оппозиционные пропагандисты пытаются любым способом опровергнуть предъявленные факты, но выходит очень плохо. Против правды действительно сложно бороться. Так что же происходило у нас еще совсем недавно, кто готовил кровавый переворот, а кто прикрывал заговорщиков видимостью легальной политики? И какое будущее их ждет? Анализирует Андрей Лазуткин в рубрике «Занимательная политология».

Андрей Лазуткин, политолог:

На прошлой неделе мы с удовольствием вспоминали приключения семьи Тихановских, включая тещу. Наконец-то была раскрыта тайна миллиона баксов, который прятали за диваном в черном пакете. Злые языки, правда, говорят, что именно из этих денег взяли 15 тысяч, которые потом подарили Светлане при отъезде в Литву. Так сказать, вернули в семью. А ведь мы уже и забыли про тапочную революцию. Хотя всего год назад внимательно слушали планы Тихановского, типа вот таких.

Нужно больше тапков… Больше тапок железных. Ну и большего размера. Эти тапки потом станут щитами, возможно, на мирных протестах. У омоновцев свои щиты, а у нас будут железные тапки. Сергея грамотно использовали как одноразовый материал для беспорядков Андрей Лазуткин:

Надо сказать, что из всех цветных переворотов, которые были в СНГ, это был самый идиотский по форме и по содержанию. Конечно, наивно думать, что Тихановский вылез бы со своим железным тапком и вся система рухнула. Но Сергея грамотно использовали как одноразовый материал для беспорядков. Андрей Лазуткин:

Посмотрите, из всех штабов только его сеть была сформирована из бывших сидельцев и уголовников. И в случае прихода к власти к этим товарищам появились бы вопросы. Например, мы знаем, что на украинском майдане стреляли не только неустановленные снайперы. Были и лица, которые вели огонь по толпе из охотничьих карабинов, давили милицию машинами, устраивали поджоги и баррикады. Большая их часть выехала за рубеж в первый месяц после «революции гидности». Не только опасаясь уголовного преследования, но и чтобы отвести негатив от руководителей победившего майдана.

Андрей Лазуткин:

Наши белорусские уголовники, участники беспорядков в августе, сейчас тоже отираются в Польше. Причем реальные политические активисты, которые туда выехали, с удивлением узнают, что основную массу политбеженцев в Польше составляют не девочки с цветами, а какие-то мутные гопники с районов. Да, это ваши братья по тапкам. Просто вам о них не рассказывает «Белсат» и TUT.BY. Андрей Лазуткин:

Зато обласкан вниманием наш банкир-меценат. Подельники и замы дали на него аж 122 тома материалов по самым разным эпизодом, начиная от «ПриватЛизинга» и заканчивая латвийскими финками. Разумеется, все 122 тома сочинило БТ вместе с Азаренком. Андрей Лазуткин:

Но здесь возникает вопрос. Эти люди – все подряд моральные уроды, убийцы, организаторы беспорядков? Или все-таки там было крыло, которое ориентировано на легальную борьбу? Можно сказать, что да. Вспомните, как штаб Бабарико после выборов неожиданно распространил видео, где банкир говорил, что мы проиграли, а теперь давайте создавать партию и идти дальше.

Обеспечить проведение конституционной реформы. Оказывается, тапками махали ради реформы Конституции Андрей Лазуткин:

Оказывается, тапками махали ради реформы Конституции. Конечно, этот вариант радикалам не подходил, партию Бабарико тут же начали сливать. И получается, что каждый из этих людей пытался использовать союзников только до определенного момента. Их связи были непрочными, и уже к октябрю протестное движение полностью развалилось. Андрей Лазуткин:

И вы спросите, почему американцы в итоге сделали ставку на Тихановскую, которую красят, одевают и возят по западным посольствам, а команду Бабарико слили и не оказывают никакой поддержки? А это типичная американская тактика. Из всех возможных фигур выбирается самая слабая и несамостоятельная. Которая без американской поддержки не ступит и шага, не имеет людей и структур, а значит, будет полностью управляемой. В Штатах со времен холодной войны сидело целых два белорусских правительства. Это будет третье

Андрей Лазуткин:

Возможно, вы заметили, что именно и только через Тихановскую начали двигать националистическую повестку. БЧБ-символика, белорусский язык, поддержка Украины против России.

– Для вас Крым и Донбасс – это Украина?