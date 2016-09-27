«Событийный туризм» будут развивать в Беларуси в 2017 году: кого освободят от уплаты консульского сбора?

Михаил Портной:

В прошлом году было спортивных мероприятий с освобождением от консульского сбора – около 60 мероприятий. В этом году уже около 80. Наиболее яркие, ну, которые, например, мне нравились – это чемпионат мира среди юниоров и молодёжи по гребле, в Заславле проходил, это около 5 тысяч участников; этап Кубка мира по художественной гимнастике в отеле «Марриотт» проходил; чемпионат Европы по конькобежному спорту. Ну, и, несомненно, «Гонка легенд» – Даша Домрачева и организаторы, конечно, сделали людям такой подарок. И, самое главное, что это уже событие будет традиционным, будет развиваться дальше и дальше.

И мы, в принципе, в следующем году, по аналогии со спортивными мероприятиями, хотим составить список событий туристических, с освобождением от консульского сбора, потому что это привлечёт гораздо большее количество людей.

Как правило, турист, который посетил нашу страну, уезжает с впечатлениями совершенно другими – у него как будто пелена с глаз снимается: что страна безопасная, инфраструктура прекрасно развита, люди приветливые.

Ну, есть проблемы с качеством услуг по питанию, размещению пока, но мы это нивелируем.

И даже в этом плане проводили небольшую ознакомительную поездку, например, с отельерами в прибалтийские страны, чтобы видели уровень сервиса там, начиная с орг-штатной структуры. Если у нас в гостинице администрация и всё остальное – около 200 человек, там – 100-120.

То есть, практически в два раза…

Михаил Портной:

По такому же количеству койко-мест. Это закладывается в затраты, и на сегодняшний день, чтобы выжить, быть конкурентоспособными – мы всё равно к этому придём. То есть, «цена-качество» – эти параметры должны соблюдаться, особенно с соседями, иначе поедут туда, а не к нам.