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Безвизовый въезд в Беларусь на 5 дней: туристы смогут им воспользоваться в 2016 году?

27 сентября 2016 20:15
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К Всемирному дню туризма. Заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь Михаил Портной в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вот это нововведение, когда в течение 5 дней можно без консульского сбора посетить некоторые объекты в Беларуси. Дало ли оно какой-то эффект?

Безвизовый въезд в Беларусь на 5 дней: туристы смогут им воспользоваться в 2016 году?-1

Михаил Портной:

5 дней безвизовых – у нас ещё пока не принят этот законодательный акт, он в работе, высокой степени готовности.

Это предусматривается облегчение визового режима для стран, безопасных в миграционном плане. И мы надеемся, что к концу года он будет подписан главой государства и вступит в силу. Вместе с тем, до этого была проведена работа и аналитика: что это может дать на самом деле.

Поэтому, последовательно вот: с Израилем, с Турцией, далее – Беловежская пуща, то есть, фрагментами, вот сейчас глава государства подписал безвизовый въезд на Августовский канал.

И, анализируя, что это даёт, вот на этих фрагментах, мы пришли к выводу, что это даёт увеличение в крат. Например, Турция, безвизовый режим – в этом году количество увеличилось в два раза, Израиль – в полтора раза. То есть, это даёт яркий, ощутимый эффект.

Полностью текст интервью и видео здесь

# общество # Туризм

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