Стоянку для кемперов в Минской области в 2017 году увеличат – Минспорта

К Всемирному дню туризма. Заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь Михаил Портной в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Михаил Портной:

Особенно вот такое направление, как кемперы и караванеры – автомобильный туризм.

Мы находимся в центре Европы, через нас проходят два основных трансъевропейских коридора, поэтому в этом году в Минской области, на озере Селява, на частном кемпинге мы провели пилотный проект.

Сделали приглашения, обратились к главе государства, чтобы для этого пилотного проекта освободили людей от консульского сбора.

Как много их приехало?

Михаил Портной:

Мы думали, что приедет 50-60 экипажей. 200 экипажей – мы уже начали ставить заслоны и не принимать заявки, потому что кемперная стоянка данная не позволяла больше принять. Это – первое, второе – люди приехали в свою естественную среду, то есть, Wi-Fi работает, обмен валют есть, культурная программа есть, спортивная программа есть, сувенир купить можно любой.

И в следующем году на территории Минской области опять мы проведём вот это мероприятие, но уже стояночка будет – не 200 экипажей, да.

И, соответственно, количество стран тоже увеличится, потому что люди, которые побывали – им нравится наша страна, им хочется сюда приехать.