«Беларусь – не совсем узнаваемая, у Грузии по продвижению есть чему поучиться»: замглавы Минспорта отвечает на «Простые вопросы»

К Всемирному дню туризма. Гость программы «Простые вопросы» – заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной. Михаил Петрович, добрый вечер! В первую очередь, позвольте Вас поздравить с профессиональным праздником – Всемирным днём туризма. И вот такой вопрос: этот праздник отмечают многие в Беларуси – работники отрасли. Вы знаете, может быть, для кого-то складывается впечатление, что большая часть работников туристической отрасли работают в частных туристических компаниях. Наверное, я ошибаюсь, поправьте меня, скажите, как Вы считаете, сколько людей задействованы в отрасли этой в Беларуси? И как бы Вы их условно разделили, на какие группы – кто где занят?

Михаил Портной, заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:

Добрый вечер! Если взять в процентном отношении, у нас более 90% – это частные туристические предприятия. И более 90% в ней заняты? Михаил Портной:

Да, более 90%. Более 1 300 у нас предприятий туристических, более 90% – это частный капитал. Но, вместе с тем, если взять основной такой показатель, очень важный для страны – экспорт тур-экскурсионных услуг, то эти 10% государственных предприятий – они по экспорту дают более 40% получаемой валюты в страну. Поэтому такой интересный вопрос. Эти 10% зарабатывают значительно больше? Михаил Портной:

Да. Но, вместе с тем, все работают в равных условиях, никто не делит – частное там, государственное предприятие. Все привозят валюту в страну, все создают рабочие места, ну, и на этом поле эти игроки абсолютно равны. Спасибо, Михаил Петрович! Посмотрите, во многих странах министерство туризма – это отдельное ведомство. У нас неразрывно и официально связано со спортом. Я думаю, что это вполне справедливо, во всяком случае, хотя бы потому, что, наверное, новая Беларусь для наших соседей и иностранцев открылась, благодаря спортивным событиям. И, в первую очередь, наверное, всё-таки, благодаря чемпионату мира по хоккею. Это было такое открытие для очень многих. Но, наверняка, можно сказать, что и сейчас главные туристические события – это, всё-таки, спортивные. Что бы Вы выделили и прав ли я в этом смысле?

Михаил Портной:

О месте и роли вот Департамента по туризму, значит, Национального агентства, в составе министерства экономики или министерства спорта – здесь это очень такой спорный вопрос. Например, у наших соседей, у поляков – тоже министерство спорта и туризма. Большинство стран – в составе министерства экономики или похожих структурах. И на сегодняшний день это абсолютно неважно, в каком это министерстве. Главное, чтобы здесь кадровый потенциал этих людей позволял нормально, хорошо, грамотно работать, координировать отрасль, планирование, освоение этих денег с пользой для республики. Здесь уже коллектив Минспорта, то есть, спортсмены, туристы – они сдружились, они выполняют общие задачи, в том числе, и продвижение спортивного туризма. Хотя этот сегмент – не самый главный. Если взять вот этот большой пирог, то по экспорту тур-экскурсионных услуг 54% у нас дают наши санатории. То есть, это лечебно – оздоровительное. Соответственно, наши туроператоры своими прочими услугами дают небольшой процент, ну, где-то 15% от этого экспорта. И на сегодняшний день первое – это лечебно-оздоровительное, второе – культурно-познавательный туризм, на третье место, наверное, можно поставить уже и спортивный. Особенно динамику, генератором таким явился, на самом деле, чемпионат мира по хоккею. А теперь «Гонка легенд» какая замечательная.

Михаил Портной:

И не только это. Значит, в прошлом году было спортивных мероприятий с освобождением от консульского сбора – около 60 мероприятий. В этом году уже около 80. Наиболее яркие, ну, которые, например, мне нравились – это чемпионат мира среди юниоров и молодёжи по гребле, в Заславле проходил, это около 5 тысяч участников; этап Кубка мира по художественной гимнастике в отеле «Марриотт» проходил; чемпионат Европы по конькобежному спорту. Ну, и, несомненно, «Гонка легенд» – Даша Домрачева и организаторы, конечно, сделали людям такой подарок. И, самое главное, что это уже событие будет традиционным, будет развиваться дальше и дальше. И мы, в принципе, в следующем году, по аналогии со спортивными мероприятиями, хотим составить список событий туристических, с освобождением от консульского сбора, потому что это привлечёт гораздо большее количество людей. Как правило, турист, который посетил нашу страну, уезжает с впечатлениями совершенно другими – у него как будто пелена с глаз снимается: что страна безопасная, инфраструктура прекрасно развита, люди приветливые. Ну, есть проблемы с качеством услуг по питанию, размещению пока, но мы это нивелируем. И даже в этом плане проводили небольшую ознакомительную поездку, например, с отельерами в прибалтийские страны, чтобы видели уровень сервиса там, начиная с орг-штатной структуры. Если у нас в гостинице администрация и всё остальное – около 200 человек, там – 100-120. То есть, практически в два раза… Михаил Портной:

По такому же количеству койко-мест. Это закладывается в затраты, и на сегодняшний день, чтобы выжить, быть конкурентоспособными – мы всё равно к этому придём. То есть, «цена-качество» – эти параметры должны соблюдаться, особенно с соседями, иначе поедут туда, а не к нам.

Вот это нововведение, когда в течение 5 дней можно без консульского сбора посетить некоторые объекты в Беларуси. Дало ли оно какой-то эффект? Михаил Портной: 5 дней безвизовых – у нас ещё пока не принят этот законодательный акт, он в работе, высокой степени готовности. Это предусматривается облегчение визового режима для стран, безопасных в миграционном плане. И мы надеемся, что к концу года он будет подписан главой государства и вступит в силу. Вместе с тем, до этого была проведена работа и аналитика: что это может дать на самом деле. Поэтому, последовательно вот: с Израилем, с Турцией, далее – Беловежская пуща, то есть, фрагментами, вот сейчас глава государства подписал безвизовый въезд на Августовский канал. И, анализируя, что это даёт, вот на этих фрагментах, мы пришли к выводу, что это даёт увеличение в крат. Например, Турция, безвизовый режим – в этом году количество увеличилось в два раза, Израиль – в полтора раза. То есть, это даёт яркий, ощутимый эффект. Особенно вот такое направление, как кемперы и караванеры – автомобильный туризм. Мы находимся в центре Европы, через нас проходят два основных трансъевропейских коридора, поэтому в этом году в Минской области, на озере Селява, на частном кемпинге мы провели пилотный проект. Сделали приглашения, обратились к главе государства, чтобы для этого пилотного проекта освободили людей от консульского сбора. Как много их приехало? Михаил Портной:

Мы думали, что приедет 50-60 экипажей. 200 экипажей – мы уже начали ставить заслоны и не принимать заявки, потому что кемперная стоянка данная не позволяла больше принять. Это – первое, второе – люди приехали в свою естественную среду, то есть, Wi-Fi работает, обмен валют есть, культурная программа есть, спортивная программа есть, сувенир купить можно любой. И в следующем году на территории Минской области опять мы проведём вот это мероприятие, но уже стояночка будет – не 200 экипажей, да. И, соответственно, количество стран тоже увеличится, потому что люди, которые побывали – им нравится наша страна, им хочется сюда приехать.

Михаил Петрович, вопрос, может быть, личного характера. Потому что я прошу вот Вашего ощущения чисто человеческого. Мы бываем же у наших соседей, доводится побывать и далеко, и при всей любви к нашим соотечественникам, как ни крути, но вот, что касается сервиса или вот, к примеру, количества мест, где очень вкусно – вот у нас процентное соотношение, по-моему, всё-таки, уступает. Можем ли мы это как-то изменить? Это, всё-таки, понятно, что, с точки зрения чиновника, можно отремонтировать здание, можно построить новое. А вот заставить или научить людей чуть-чуть по-другому к этому относиться – нам поможет время или опыт? И происходят ли эти изменения? И, вообще, может быть, Вы со мной не согласны? Что у нас, всё равно, так же вкусно, как везде. Михаил Портной:

На самом деле, наши ведущие туроператоры прежде, чем повезти туриста, вынуждены сами туда пройти или своих людей отправить, чтобы получить вот этот элементарный сервис, который, они понимают, должен быть – то, что он видел в Европе или на другом там континенте. А здесь, к сожалению, необходимо сделать так, чтобы у нас была вот эта индустрия гостеприимства, чтобы этого туриста ждали, как своего дорогого гостя, тогда будет всё хорошо. Но для этого, мне кажется, необходимо, чтобы поколение выросло на этих принципах. 40 лет по пустыне водили, да? Михаил Портной:

Нет. Ну, по крайней мере, я думаю, лет 10 надо. Используя вот эту инфраструктуру, уже можно получать очень хорошие деньги, необходимо поработать над техникой – мы это сделаем. Я думаю, в ближайшее время в Департаменте по туризму появится, без увеличения численности людей, из тех людей, маленькое такое подразделение, которое будет за качество услуг, ну, немножко, так сказать – надо щука в озере, чтобы карась не дремал. Думаете, административным методом можно сделать? Или, всё-таки, воспитание, чувство стиля, вкуса? Михаил Портной:

Первое, однозначно, воспитание и то, о чём я сказал: индустрия гостеприимства. Чтобы, как дорогого гостя ждали и это в сознании должно быть. Но вместе с тем, к сожалению, менталитет такой, что иногда надо и помогать. Вот будем помогать чуть-чуть.

Михаил Петрович, ещё такой, очень важный вопрос. В это воскресенье я вёл ток-шоу, посвящённое бюджету и одним из самых спорных моментов, жарко обсуждавшихся, была статья об изменении налоговой базы для тех, кто занимается агроэкотуризмом. Я знаю, суть вопроса в том, что очень многие реальные гостиницы или просто люди, сдающие своё загородное жильё, пользуются налоговой базой, которая была льготной для тех, кто реально живёт в этих домохозяйствах и принимает гостей. Как Вы сами считаете, как бы, вот этот сегмент этого привлекательного туристического бизнеса – он изменится с этой налоговой базой? Михаил Портной:

Ну, Вы попали «в десяточку», дав характеристику состоянию агроэкотуризма на сегодняшний день. Первое – это тема очень хорошая, это направление очень актуально. И указ главы государства 2006 года, в принципе, сделал так, что у нас бум пошёл. На сегодняшний день более 2 тысяч агроэкоусадеб, но, если основная цель была – это возродить село, чтобы люди жили в этой местности, выращивали экологически чистые продукты. Основная доля людей, которые этим занимаются – на сегодняшний день, получив вот эти льготы, развились, работают. Уже возникла кластерная система – они помогают друг другу. И этот бизнес, и вид туризма – он востребован. Но вместе с тем, Вы это обозначили, появилась такая небольшая прослойка, которая занимается открыто ресторанно-гостиничным бизнесом, платя одну базовую величину в год, да. Те люди, которые в чистом виде занимаются агроэкотуризмом, у них будет минимальная налоговая нагрузка. Ну, понятно, не такая, как сегодня, потому что люди уже развились, люди идут нормально. Тем более, вы же прекрасно понимаете, кроме этого, ещё и кредитная политика: это 5% на 7 лет, 2 000 базовых величин – это тоже хорошая поддержка. Поэтому те люди, которые занимаются в чистом виде, будут поддержаны, а недобросовестные будут… Ну, они недобросовестные, но у них тоже бизнес, просто они должны за него другой налог платить. Михаил Портной:

Они, используя вот эти пробелы в законодательстве, сейчас сумели, так сказать, использовать только в своих целях, поэтому здесь другого пути нет.