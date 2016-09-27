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«Чтобы туриста ждали, как дорогого гостя, нужно, чтобы поколение выросло на этих принципах»: Михаил Портной о белорусском сервисе

27 сентября 2016 20:14
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К Всемирному дню туризма. Заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь Михаил Портной в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Михаил Петрович, вопрос, может быть, личного характера. Потому что я прошу вот Вашего ощущения чисто человеческого. Мы бываем же у наших соседей, доводится побывать и далеко, и при всей любви к нашим соотечественникам, как ни крути, но вот, что касается сервиса или вот, к примеру, количества мест, где очень вкусно – вот у нас процентное соотношение, по-моему, всё-таки, уступает. Можем ли мы это как-то изменить?

Это, всё-таки, понятно, что, с точки зрения чиновника, можно отремонтировать здание, можно построить новое. А вот заставить или научить людей чуть-чуть по-другому к этому относиться – нам поможет время или опыт? И происходят ли эти изменения? И, вообще, может быть, Вы со мной не согласны? Что у нас, всё равно, так же вкусно, как везде.

«Чтобы туриста ждали, как дорогого гостя, нужно, чтобы поколение выросло на этих принципах»: Михаил Портной о белорусском сервисе -1

Михаил Портной:
На самом деле, наши ведущие туроператоры прежде, чем повезти туриста, вынуждены сами туда пройти или своих людей отправить, чтобы получить вот этот элементарный сервис, который, они понимают, должен быть – то, что он видел в Европе или на другом там континенте.

А здесь, к сожалению, необходимо сделать так, чтобы у нас была вот эта индустрия гостеприимства, чтобы этого туриста ждали, как своего дорогого гостя, тогда будет всё хорошо.

Но для этого, мне кажется, необходимо, чтобы поколение выросло на этих принципах. 

40 лет по пустыне водили, да?

Михаил Портной:
Нет. Ну, по крайней мере, я думаю, лет 10 надо.

Полностью текст интервью и видео здесь

# общество # Туризм

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