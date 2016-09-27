«Чтобы туриста ждали, как дорогого гостя, нужно, чтобы поколение выросло на этих принципах»: Михаил Портной о белорусском сервисе

К Всемирному дню туризма. Заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь Михаил Портной в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Михаил Петрович, вопрос, может быть, личного характера. Потому что я прошу вот Вашего ощущения чисто человеческого. Мы бываем же у наших соседей, доводится побывать и далеко, и при всей любви к нашим соотечественникам, как ни крути, но вот, что касается сервиса или вот, к примеру, количества мест, где очень вкусно – вот у нас процентное соотношение, по-моему, всё-таки, уступает. Можем ли мы это как-то изменить?

Это, всё-таки, понятно, что, с точки зрения чиновника, можно отремонтировать здание, можно построить новое. А вот заставить или научить людей чуть-чуть по-другому к этому относиться – нам поможет время или опыт? И происходят ли эти изменения? И, вообще, может быть, Вы со мной не согласны? Что у нас, всё равно, так же вкусно, как везде.