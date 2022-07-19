Собственные лекарства для животных и уникальные линзы – новые проекты по импортозамещению в Минской области
Новости Беларуси. Предприятия Минской области держат курс на импортозамещение, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Товары, которые ранее закупались за границей, теперь успешно производятся в Центральном регионе. Например, за последнее время Пуховичский район из аграрного превратился в промышленный.
Здесь активно развивается не только машиностроение, но и производство кормовых добавок, а также лекарств и продукции для животных. Все это необходимо для сельского хозяйства. Ветеринарные препараты, выпускаемые в городском поселке Свислочь, не просто заменяют импортные. По цене и качеству они конкурируют на мировом рынке – экспорт осуществляется в 17 стран мира. Одновременно открывают и представительства: так бизнес работает эффективнее.
Анатолий Семенюга, директор предприятия по выпуску ветеринарных препаратов и кормовых добавок:
Любой препарат, который куплен у нас, – это импортозамещение. Он не куплен в Европе, он не куплен в Азии, он куплен у нас, это уже наш препарат, белорусский. У нас препараты производятся с нуля. То есть мы сами препараты разрабатываем, сами закупаем сырье, сами производим, сами реализуем. В Бишкеке открыли представительство «Белека-Азия». Это у нас там четыре страны: Кыргызстан, Туркменистан, Армения и Азербайджан. Мы считаем, что это перспективный рынок, который будем развивать.
Еще один пример не только импортозамещения, но и кооперации в машиностроении. Завод – тезка городского поселка Руденск с почти вековой историей – занимается проектированием, разработкой и производством светотехнической продукции для автотранспорта.
Андрей Солонович, директор предприятия по выпуску светотехнической продукции для автотранспорта:
Нашим предприятием разработан импортозамещающий инвестиционный бизнес-план, который в настоящее время находится на согласовании в Министерстве промышленности. Например, осваиваем фары ближнего света, фары дальнего света и проекционные узлы. Используем как в этих изделиях, так и в других наших изделиях, имеют уникальную конструктивную особенность: они спроектированы при помощи системы линз, которая не имеет аналогов в СНГ.
Сегодня предприятие является партнером многих машиностроителей, среди которых такие гиганты отрасли, как МАЗ, МТЗ, «Гомсельмаш» и БелАЗ.