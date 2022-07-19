Собственные лекарства для животных и уникальные линзы – новые проекты по импортозамещению в Минской области

Новости Беларуси. Предприятия Минской области держат курс на импортозамещение, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Товары, которые ранее закупались за границей, теперь успешно производятся в Центральном регионе. Например, за последнее время Пуховичский район из аграрного превратился в промышленный.

Здесь активно развивается не только машиностроение, но и производство кормовых добавок, а также лекарств и продукции для животных. Все это необходимо для сельского хозяйства. Ветеринарные препараты, выпускаемые в городском поселке Свислочь, не просто заменяют импортные. По цене и качеству они конкурируют на мировом рынке – экспорт осуществляется в 17 стран мира. Одновременно открывают и представительства: так бизнес работает эффективнее.

Анатолий Семенюга, директор предприятия по выпуску ветеринарных препаратов и кормовых добавок:

Любой препарат, который куплен у нас, – это импортозамещение. Он не куплен в Европе, он не куплен в Азии, он куплен у нас, это уже наш препарат, белорусский. У нас препараты производятся с нуля. То есть мы сами препараты разрабатываем, сами закупаем сырье, сами производим, сами реализуем. В Бишкеке открыли представительство «Белека-Азия». Это у нас там четыре страны: Кыргызстан, Туркменистан, Армения и Азербайджан. Мы считаем, что это перспективный рынок, который будем развивать.

Еще один пример не только импортозамещения, но и кооперации в машиностроении. Завод – тезка городского поселка Руденск с почти вековой историей – занимается проектированием, разработкой и производством светотехнической продукции для автотранспорта.