Потепление в Беларуси дополнят дожди и мокрый снег – погода на неделю

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус». Тенденция к повышению температур прослеживается. Правда, на предстоящей неделе общую картину дополнят также дожди и мокрый снег.

Средняя температура воздуха по стране будет колебаться в пределах от +6 °С до +10 °С. Отступят и ночные морозы, поэтому у земли больше шансов начать прогреваться для предстоящих посевных работ. Средняя температура воздуха ночью составит +3...+5 °С. На предстоящей неделе солнце особенно порадует жителей Могилевской области. Воздух там будет прогреваться до +4 °С...+7 °С, что тоже неплохо! Ночью до +2 °С. К концу недели температурный рост станет еще более ощутимым. Можно сделать вывод, что прогнозы метеорологов подтверждаются: середина первого весеннего месяца в самом деле подарит нам стабильность и подтвердит права календарной весны.

Подробный прогноз по областям страны.