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Потепление в Беларуси дополнят дожди и мокрый снег – погода на неделю

09 марта 2024 15:03
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О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус». Тенденция к повышению температур прослеживается. Правда, на предстоящей неделе общую картину дополнят также дожди и мокрый снег.

Потепление в Беларуси дополнят дожди и мокрый снег – погода на неделю-1

Средняя температура воздуха по стране будет колебаться в пределах от +6 °С до +10 °С. Отступят и ночные морозы, поэтому у земли больше шансов начать прогреваться для предстоящих посевных работ. Средняя температура воздуха ночью составит +3...+5 °С. На предстоящей неделе солнце особенно порадует жителей Могилевской области. Воздух там будет прогреваться до +4 °С...+7 °С, что тоже неплохо! Ночью до +2 °С. К концу недели температурный рост станет еще более ощутимым. Можно сделать вывод, что прогнозы метеорологов подтверждаются: середина первого весеннего месяца в самом деле подарит нам стабильность и подтвердит права календарной весны.

Подробный прогноз по областям страны.

Потепление в Беларуси дополнят дожди и мокрый снег – погода на неделю-4

Потепление в Беларуси дополнят дожди и мокрый снег – погода на неделю-6

Потепление в Беларуси дополнят дожди и мокрый снег – погода на неделю-8

Потепление в Беларуси дополнят дожди и мокрый снег – погода на неделю-10

Потепление в Беларуси дополнят дожди и мокрый снег – погода на неделю-12

Потепление в Беларуси дополнят дожди и мокрый снег – погода на неделю-14

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# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова

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