«Собрать ребёнка в школу» – как государство помогает белорусам подготовиться к учебному году
Тем временем у родителей школьников продолжается горячая пора. Активно идет подготовка к новому учебному году. В том числе – обновление гардероба и канцелярии. Закрыть эти потребности многодетным помогает и государство: только в Минской области единовременные выплаты к учебному году уже получили порядка 20 тысяч семей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Что входит в стандартный «школьный набор»? Узнала Дарья Авсюк.
На полках широкий ассортимент товаров от отечественных производителей. Большой ряд школьной формы: платья, юбки, брюки, пиджаки, блузки и рубашки. Самое главное, чтобы одежда была удобной, а в составе присутствовали натуральные и дышащие материалы. Безусловный тренд сезона – темно-синий цвет.
Наталья Конончик, заместитель председателя правления Копыльского райпо:
В наших школах города Копыля школьники все, без исключения, одеваются в жилетки. Мы в начале сезона уже три раза довозили именно жилетки. Школьная форма изготавливается только из натурального, она гигроскопична, она специально для детей и вырабатывается из натурального.
Собрать ребенка в школу – задача со звездочкой. Но хорошим подспорьем для многодетных семей является материальная помощь, которая выдается на каждого ребенка. В 2025 году она составляет 146 рублей 32 копейки. В Копыльском районе такую поддержку получили 354 семьи.
Ирина Юхо, заместитель председателя Копыльского райисполкома:
В районе также организовано проведение различных акций: это помощь многодетным семьям, семьям, дети которых находятся в социально опасном положении. Акция называется «Собрать ребенка в школу», организации объединяются, собирают портфели к школе, и тогда уже семьям эти портфели разносятся.
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