«Собрать ребёнка в школу» – как государство помогает белорусам подготовиться к учебному году

Тем временем у родителей школьников продолжается горячая пора. Активно идет подготовка к новому учебному году. В том числе – обновление гардероба и канцелярии. Закрыть эти потребности многодетным помогает и государство: только в Минской области единовременные выплаты к учебному году уже получили порядка 20 тысяч семей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Что входит в стандартный «школьный набор»? Узнала Дарья Авсюк.

На полках широкий ассортимент товаров от отечественных производителей. Большой ряд школьной формы: платья, юбки, брюки, пиджаки, блузки и рубашки. Самое главное, чтобы одежда была удобной, а в составе присутствовали натуральные и дышащие материалы. Безусловный тренд сезона – темно-синий цвет.

Наталья Конончик, заместитель председателя правления Копыльского райпо:

В наших школах города Копыля школьники все, без исключения, одеваются в жилетки. Мы в начале сезона уже три раза довозили именно жилетки. Школьная форма изготавливается только из натурального, она гигроскопична, она специально для детей и вырабатывается из натурального.

Собрать ребенка в школу – задача со звездочкой. Но хорошим подспорьем для многодетных семей является материальная помощь, которая выдается на каждого ребенка. В 2025 году она составляет 146 рублей 32 копейки. В Копыльском районе такую поддержку получили 354 семьи.