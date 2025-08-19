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«Собрать ребёнка в школу» – как государство помогает белорусам подготовиться к учебному году

19 августа 2025 14:55
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Тем временем у родителей школьников продолжается горячая пора. Активно идет подготовка к новому учебному году. В том числе – обновление гардероба и канцелярии. Закрыть эти потребности многодетным помогает и государство: только в Минской области единовременные выплаты к учебному году уже получили порядка 20 тысяч семей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

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«Собрать ребёнка в школу» – как государство помогает белорусам подготовиться к учебному году-2

На полках широкий ассортимент товаров от отечественных производителей. Большой ряд школьной формы: платья, юбки, брюки, пиджаки, блузки и рубашки. Самое главное, чтобы одежда была удобной, а в составе присутствовали натуральные и дышащие материалы. Безусловный тренд сезона – темно-синий цвет.

«Собрать ребёнка в школу» – как государство помогает белорусам подготовиться к учебному году-4

Наталья Конончик, заместитель председателя правления Копыльского райпо:
В наших школах города Копыля школьники все, без исключения, одеваются в жилетки. Мы в начале сезона уже три раза довозили именно жилетки. Школьная форма изготавливается только из натурального, она гигроскопична, она специально для детей и вырабатывается из натурального.

«Собрать ребёнка в школу» – как государство помогает белорусам подготовиться к учебному году-6

Собрать ребенка в школу – задача со звездочкой. Но хорошим подспорьем для многодетных семей является материальная помощь, которая выдается на каждого ребенка. В 2025 году она составляет 146 рублей 32 копейки. В Копыльском районе такую поддержку получили 354 семьи.

«Собрать ребёнка в школу» – как государство помогает белорусам подготовиться к учебному году-8

Ирина Юхо, заместитель председателя Копыльского райисполкома:
В районе также организовано проведение различных акций: это помощь многодетным семьям, семьям, дети которых находятся в социально опасном положении. Акция называется «Собрать ребенка в школу», организации объединяются, собирают портфели к школе, и тогда уже семьям эти портфели разносятся.

Подробнее в видеоматериале.

# школа # Социальная помощь # Наталья Конончик # Дети

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