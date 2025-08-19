Финалистки «Мисс Беларусь» поделились секретами грациозности на занятии по дефиле

Алина Трус, корреспондент:

Подготовка к конкурсу «Мисс Беларусь» идет полным ходом. Каждый день у финалисток насыщен событиями. Давайте узнаем, какие сюрпризы ожидают участниц сегодня. Без каблуков не обойтись и мне. По расписанию – занятие дефиле. Девушкам предстоит непростая задача – научиться уверенно ходить на шпильках по подиуму. Каждый день по несколько часов красавицы оттачивают свое мастерство. Уже совсем скоро мы увидим, каков результат усердных репетиций.

Ангелина Хилькевич, преподаватель по дефиле Национальной школы красоты:

Есть девочки, которые очень комфортно себя чувствуют, а кто-то встречается с каблуком в первый раз. Поэтому дефиле настроено на то, чтобы дать возможность им больше поработать на каблуках. Кому-то достаточно и двух часов, а кому-то необходимо будет на протяжении всего месяца каждый день ходить на каблуках для того, чтобы на финале уже удивить своей красивой походкой.