Владимир Макей встретился с директором Бюро по правам человека ОБСЕ

Новости Беларуси. Владимир Макей провел встречу с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава нашего внешнеполитического ведомства сейчас находится с визитом в Швеции.
Новости Беларуси. Владимир Макей провел встречу с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава нашего внешнеполитического ведомства сейчас находится с визитом в Швеции.
2 декабря пройдет заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ. У Владимира Макея запланированы также двусторонние встречи с коллегами, министрами иностранных дел ряда зарубежных государств, руководством организации.