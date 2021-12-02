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Владимир Макей встретился с директором Бюро по правам человека ОБСЕ

02 декабря 2021 06:56
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Новости Беларуси. Владимир Макей провел встречу с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава нашего внешнеполитического ведомства сейчас находится с визитом в Швеции.

Владимир Макей встретился с директором Бюро по правам человека ОБСЕ-1

2 декабря пройдет заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ. У Владимира Макея запланированы также двусторонние встречи с коллегами, министрами иностранных дел ряда зарубежных государств, руководством организации.

# Международная политика # общество # Владимир Макей # Маттео Мекаччи # Фотофакт

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