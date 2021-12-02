Владимир Макей встретился с директором Бюро по правам человека ОБСЕ

Новости Беларуси. Владимир Макей провел встречу с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава нашего внешнеполитического ведомства сейчас находится с визитом в Швеции.