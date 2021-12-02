«Надо просто полюбить». Почему этот белорус ни за что не променяет раритетную «Волгу» на современную иномарку?

Новости Беларуси. Звезды эпохи, или в гараж, как в музей. В программе «Центральный регион» на СТВ заглянем в семейный автопарк борисовчан и узнаем, как собиралась коллекция ретромобилей. Почему свои олдтаймеры они не променяют на современные авто? От раритетов к транспорту будущего. Что такое велобас? Как Кулибин из Узденского района создает необычные гибриды?

В свою эпоху этот автомобиль был настоящей роскошью. Но и для своих современных владельцев это не просто средство передвижения. Сегодня мы заглянем в семейный автопарк борисовчан Андрея и Алены Левковых и узнаем, как они дают новую жизнь ретроавтомобилям.

ГАЗ-24. Так звучала мечта миллионов советских автолюбителей. Если купить «Жигули» или «Москвич» было сложно, но возможно, то легендарную «Волгу» просто недостижимо. На ней ездили высокие чиновники, летчики, артисты и герои советских фильмов.

Чтобы обладать заветным автомобилем, в Советском Союзе стояли в многолетних очередях, квот на покупку было гораздо меньше, чем желающих стать автовладельцем. Многие скупали лотерейные билеты в надежде выиграть желанный четырехколесный лот. Копили на машины всей семьей, а стоили они целое состояние. Первыми в очередях на покупку авто были ударники труда, ветераны, руководители. А «Волга» стала виновницей еще большего расслоения в обществе. Претендовать на нее могли только самые заслуженные люди.

Андрей Левков, коллекционер ретромобилей:

«Волга» 24-я пошла, если мне не изменяет память, с 1970-1971 года. Два года она продержалась, потом ее стали дорабатывать, отказываться от некоторых идей, упрощать, делать дешевле производство. И пошла модернизация: 24, потом 24-01. И вот 24-10. Есть еще «Волга» в универсале, за которой сейчас охочусь, хочу себе приобрести – 24-02. «Волга» считалась роскошью. Она отличается очень мягким ходом. Она плывет, как корабль – мягкая, комфортная. Если бы до этого дня не сняли с конвейера, то есть много любителей, которые готовы до сих пор на них ездить. Улучшили в некоторых моментах не в лучшую сторону этот модельный ряд. Не скажу, что это супер-пупер комфортабельный автомобиль с сегодняшним потоком движения по трассе и по городу, но мне хватает. В наши дни дефицита на автомобильном рынке нет. Но Андрей из всего многообразия предпочитает именно советские авто. Свою первую «Волгу» он купил в 19 лет. «Начинил» ее как «Мерседес», однако кузов оставил нетронутым.

Андрей Левков:

Чисто случайно попалась она мне. Она была белого цвета. Я начал ее эксплуатировать. Сидушки впихнули от иномарки, заднюю подвеску усилили, рессоры, чтобы она была дубовая. То есть на ней картошку возили. А так как мы с супругой вдвоем ездили, как на колу прыгали на ней. Я начал это потихонечку устранять. Потом чисто случайно. У меня у друга стоял «Мерседес» в плачевном состоянии по кузову, он его разбил. И тут такая шутка в гараже: ой, давай тебе воткнем мотор. Ну, давай попробуем. В итоге пошло-поехало. От «Волги» остался только кузов. Внедрили сюда мотор 2.0 «Мерседес», коробка автомат. Все своими силами. Некоторые ребята, кто этим занимается, каждый специалист делает свою работу – кто-то электрику, кто-то мотор, кто-то ходовую, а мы все своими силами. Установили дисковые тормоза – передние, задние, мост скоростной. Постепенно стали что-то с ней делать, чтобы можно было бодро ехать в потоке по городу, по трассе, чтобы она слушалась, устойчиво на дороге стояла. Довольно мощный движок в ретрооблике. У такого уникального авто нет конкурентов на дороге.

Андрей Левков:

Бодрости у нее хватает. Каждый понимает, что это. Когда начинаешь трогаться, люди начинают понимать, что их старенькая «Волга» сделала. В дальнейшем планируется доделать это все. Эта машина лет семь уже строится – разбиралась полностью, перекрашивалась, потом что-то по чуть-чуть внедряли. Со временем семейный гараж пополнялся, но тяге к олдтаймерам Андрей не изменял. Эта «Волга» 24-10 досталась ему в первозданном виде.

Андрей Левков:

Этот ГАЗ-24-10 1989 года. Я недавно ее приобрел из-за того, что у меня просто 24-ка. Эта – в оригинале, с дедушкиными доработками по мелочи. А так один хозяин был, я второй. Купил тут, на районе. Когда дедушку видел, спрашивал – нет, я буду ездить. А сейчас приобрел, езжу, эксплуатирую каждый день. В машине ничего такого, все по стандарту, по классике, без каких-либо доработок. Пока что. В дальнейшем есть на нее планы – улучшить тормоза, двигатель пободрее установить. То, что я знаю про этот автомобиль, – хозяин купил его в магазине и до 93 лет ездил. История этого автомобиля парадоксальная и недолгая. В 1970-х на смену устаревшей 24-ке завод готовил новую модель. ГАЗ 31-02 должен был стать советским аналогом «Мерседеса». Но машина так понравилась в верхах, что ее выпуск сильно ограничили. А для обычных граждан выпустили аналог – середнячок между устаревшей 24-10 и «элитной» 31-02. Страну, в которой она появилась, эта «Волга» пережила, но не надолго. Выпускалась она лишь с конца 1985 до 1991 года.

Андрей Левков:

Честно, тяжело ее водить. Плюсов мало по сравнению с иномарками, но мне просто это нравится. Мне нравится дизайн, форма, звук мотора – все. Эту машину надо любить, а не просто на ней передвигаться. Надо просто полюбить – по-другому никак не назвать. Кстати, обладать машиной раньше было недостаточно. Ее нужно было уметь еще и чинить. Особого внимания заслуживают такие раритеты, как книги по эксплуатации и ремонту автомобилей, доставшиеся Андрею в наследство от предыдущего владельца. Тогда не было просто водителей, были автолюбители, которые пропадали в гаражах и от и до знали устройство своих «ласточек».