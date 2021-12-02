В 2021-м скончались больше 120 человек. Растёт число несовершеннолетних, связанных с оборотом наркотиков

Новости Беларуси. Молодежь все чаще вовлекается в незаконный оборот наркотиков. Как сообщают в МВД, основной ресурс для распространения запрещенных препаратов – интернет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там все чаще встречается заманчивая реклама о возможностях быстрого и легкого заработка. Организаторы интернет-магазинов и сайтов обещают колоссальные деньги и карьерный рост. Молодые люди слепо верят в такие обещания и не понимают, что это не игра, а особо тяжкое преступление, которое влечет за собой наказание. Уголовная ответственность за незаконный сбыт наркотиков наступает с 14 лет.

Олег Сильвестрович, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД:

В январе-октябре текущего года число несовершеннолетних, которые совершили преступления в этой сфере, не только не снижается, но имеет тенденцию к значительному росту. Следует отметить, что большинство из указанных лиц совершили преступление, связанное со сбытом наркотиков, в том числе в составе организованной преступной группы. А это в соответствии с частями 3 и 4 статьи 328 Уголовного кодекса влечет наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 20 лет.