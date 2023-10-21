Собрал более 1200 утюгов! Как белорусы сохраняют память в вещах? Пообщались с коллекционером

Спустя не одно десятилетие коллекционерам мы обязаны памятью. Ведь иногда даже какой-то, казалось бы, незначительный фантик от некогда любимой конфеты может вернуть нас в детство, а наших потомков потом вернуть в далекое прошлое, чтобы они узнали, какие конфетки ели до них в XVIII веке. Среди сохраненных реликвий есть также значимые для отечественной культуры и истории предметы. Как беречь такие бесценные вещи, мы узнаем из первых уст. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь председатель правления Белорусского республиканского общественного объединения коллекционеров Борис Васильев.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Мы очень рады, что вы сегодня у нас в гостях, и, что главное, не с пустыми руками. Александр Стасевич, ведущий:

Что же интересного коллекционируют люди? Мы понимаем, что есть значки, памятные монеты, может, исторические монеты. Марки мы коллекционировали – в детстве может кто-то коллекционировал. Фантики – обертки от конфет. Сахарные пакетики, я знаю, коллекционируют разные путешественники по разным кафе в разных странах и потом это привозят. Что еще можно назвать?

Борис Васильев, председатель правления Белорусского республиканского общественного объединения коллекционеров:

Вообще, назвать можно на самом деле очень много. В той памятке, которую мы раздаем вступающим, у нас перечислено 88 направлений коллекционирования. А если говорить о таких на первый взгляд экзотических направлениях, я недавно увидел информацию, что одна молодая женщина коллекционирует колготки. В Минской области есть женщина, которая коллекционирует фигуры ангелочков. Кто-то коллекционирует шариковые ручки. Я недавно на YouTube просмотрел ролик коллекционера, он член нашего объединения. Он собирает билеты автобусные, троллейбусные. Я сначала был удивлен – ну, что такое билет? Как его можно вообще представить с интересом? Но когда я увидел одно из видео, которое он сделал на YouTube, я понял, что это вообще фантастика! Он в билеты вставил информацию об истории развития транспорта.

Это белорусские монеты. Они начали выпускаться с 1991 года.

Видите, какая красота! Монеты выпускаются ежегодно разными тиражами, на разные темы. Можно, в общем-то, тоже раскрыть разную тематику. Мы сейчас во Дворце культуры на прошлой неделе открыли выставку, посвященную десятилетию велоклуба «Минск». Там находится наша экспозиция коллекционеров, «Азбука Минска» называется. Там все, посвященное Минску – открытки, значки. И там есть более 30 монет, которые рассказывают о Минске, о людях. Екатерина Яцкевич, ведущая:

А в этой книжечке синей что? Борис Васильев:

В этой книжечке вот как раз та старина, о которой вы говорили. Смотрите, здесь две коллекции. Первая коллекция – это марки, почтовые отправления, связанные с 300-летием династии Романовых.

Ольга Бурлакова:

Сколько лет этим маркам? Борис Васильев:

Уже 110 лет. Эта коллекция представлялась в Лондоне в 2013 году на Всемирной филателистической выставке. Видите, здесь даже все по-английски написано. Там марки, там конверты. И эти марки когда-то, в тяжелые революционные времена, использовались как деньги. На них ставилась печатка, и ими расплачивались.

А вторая коллекция – белорусские костюмы. У нас очень красивые марки белорусские. Они пользуются успехом вообще во всем мире. «Белпочта» выпускает марки на различные темы. Ну, вот здесь молодая коллекционер. Она сделала экспозицию по белорусским костюмам. Здесь и марки, и почтовые отправления.

Я хотел бы обратить внимание, что на самом деле любой предмет… Ближе привести пример педагога. То есть педагогу надо раскрыть какую-то тему. Одно дело – рассказать про белорусские костюмы, тоже, может, пользуясь какими-то предметами. Второе дело – можно принести вот эту коллекцию и на ее примере рассказать о белорусских костюмах. И так далее. Екатерина Яцкевич:

Я хочу сейчас тоже полистать. Борис Анатольевич, вы нам что-то, наверное, еще принесли. Борис Васильев:

Надо доставать закрома. Екатерина Яцкевич:

Конечно, мы ждем!

Борис Васильев:

Это так называемый манжетный утюг. Как он используется – смотрите на видео. Александр Стасевич:

Вы сами сказали, что мы собираем предметы, чтобы, так сказать, лучше их понять, лучше как-то их раскрыть для себя. Как педагог – вы сказали. На примере этих утюгов можем очень хорошо узнать историю утюга. И вообще, зачем нам разбираться в утюгах? Борис Васильев:

Я признаюсь, это утюги из моей личной коллекции. Я пресофилист (с одним «с»). С двумя «с» – это люди, которые собирают вырезки из газет. У меня достаточно большая коллекция утюгов. Часть утюгов экспонируется в Несвижском замке.

Ольга Бурлакова:

Вы подсчитывали их? Борис Васильев:

Точно не подсчитывал, но где-то более 1 200. Вот это утюг 50-х годов – «Ленинград» написано. Ольга Бурлакова:

Сколько максимально весили утюги? Борис Васильев:

Утюги самые большие весили до 20 килограмм.

Ольга Бурлакова:

Вы представляете, что приходилось женщинам терпеть? Борис Васильев:

Гиря, да, просто гиря. На самом деле, это тяжелый труд. Вот этот утюг... Ольга Бурлакова:

Как современные отпариватели. Борис Васильев:

Когда появились новые источники тепла… Понятно, сначала использовался уголь. А в середине XIX века начали появляться новые источники: бензин, керосин. Ну, после нефтедобычи. Спирт.