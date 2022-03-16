Всё началось с экспоната на спирту. Как минчанин собрал целую коллекцию утюгов из разных эпох

Горячий привет из флигеля Лошицкой усадьбы. Выставку «Утюги на все лады» здесь разместили неспроста. В этом доме бурлила хозяйственная жизнь слуг от готовки до глажки, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Борис Васильев, пресофилист:

Это скамья привезена из деревни Татарка Бобруйского района Могилевской области. Она была сделана специально для разглаживания белья. Наматывали белье на валок и вот так раскатывали.

Лидия Маркович, заведующая музеем «Лошицкая усадьба» – филиала Музея истории города Минска:

Еще один интересный утюг из Ганцевич. Он алюминиевый. Поскольку это после войны, по-моему, 1948 года, металла не хватает, и, по легенде, пускают обшивку немецких самолетов на изготовление утюгов.

600 уникальных экземпляров из разных эпох и материалов. Задолго до умной техники и функции «все включено». Тем не менее хозяюшкам во все времена удавалось отпарить гардеробчик с иголочки. Собрал замечательную коллекцию минчанин Борис Васильев. Пресофилия – дело азартное.

Борис Васильев:

Коллекция началась с этого утюга на спирту. В конце 1990-х мы были в Питере, шли по Невскому проспекту, на котором старушка продавала свои старые вещи. Никто никаких целей не ставил. Вот так получилось это все. История утюгов связана с развитием тканей и костюма. Тот же пресс использовали и в первобытные времена. Только прогресс не стоит на месте. Эволюция впечатляет. До средних веков была в основном холодная глажка: стекло, камень, дерево.

Борис Васильев:

Есть пример стеклянного утюга, конец XIX – начало XX века, Италия. Такими гладилками разглаживали кружева, манжеты, воротнички и так далее. Похожие гладильные инструменты из стекловидного камня находили в могилах викингов, а деревянный утюг, первое упоминание в мире – в 1444 году. В Европе называли «мэнгл борд», у нас – качалка, в России – рубель. В Европе были распространены плоские доски, потому что там более мягкое белье, у нас, у славян, делались вот с такими ребрами.

Настало время поддать жару. Горячая глажка появилась в Китае при династии Хань во II веке до нашей эры. В жаровни засыпали раскаленные угли. Для шелка использовали горячий песок. На одном экспонате даже написано: кто выдержит жар углей, тот выдержит свекровь. В Европу чудо мысли не дошло. Зато с XVI века начали выпускать цельнолитые утюжки. Нужно было 40 минут ждать, пока они нагреются на печах. Еще один минус – сильно обжигали руки.

Борис Васильев:

Первые утюги были похожи на стремена, и они производились в кузнице. Это кованый утюг. В Америке их называют рабскими, потому что ими гладили рабы. Есть еще утюги, где встроен в ручку колокольчик, чтобы было слышно, что раб работает. Как пример можно привести этот утюг, он очень оригинальный – это заказ из Норвегии, который поступил в Германию.

О таких утюгах писал Джек Лондон в романе «Мартин Иден». Агрегаты весили от 3 до 10 килограммов. Потяжелее использовали портные, чтобы разгладить все швы и навести стрелки. «Игрушечные» формы предназначались для манжетов и мелких деталей. Внутри была асбестовая прокладка, которая не давала теплу переходить в ручку. А в 1870-м Мэри Поттс в Америке запатентовала утюг со съемной ручкой. Женщины ликовали.

Борис Васильев:

Утюги с душой. Они еще называются утюги с металлической вставкой, утюги с болтом. Кусок металла, который нагревался, брался крючком и вставлялся в утюг. Они появились где-то в середине XVII века. Такие американские, которые очень сложно понять, как достать. Вот там душа. Различные украшения, и это говорит о том, что в основном ими пользовались более богатые люди.

Вот откуда пошли крылатые выражения «согреть душу» и «вынуть в душу». «Ух, ух, ух, разгорелся мой утюг» – про антиквары на углях. Особый интерес представляют экземпляры с трубой. Как их только не называли: дельфины, петухи, трубачи и даже Лохнесское чудовище.

Лидия Маркович:

Пар, чтобы выводил, делается специальная труба. Их еще называют трубачами. Вот с этими утюгами связана история и со Львом Николаевичем Толстым. То есть это поддувало, сегодня мы с вами 1-2-3 регулируем. Есть легенда, что церковь Толстого анафеме предала, чтобы он всегда горел, пылал за свои грехи. Вот его изображение и поместили на утюг. Литые, на углях, с душой несли бытовую вахту до XIX века. С развитием науки появляются новые источники тепла. В 1856-м запатентовали первый утюг на спирту. Парафиновые помощники заправлялись также бензином, керосином, рапсовым маслом и китовым жиром.

Борис Васильев:

Сюда заливалось топливо. Просуществовали они до середины XX века. Такой утюг в России стоил 10 рублей, на спирту не прижились по другой причине. При этом, если говорить о ценах. На наше время утюг бы стоил 400 долларов. Подогрев газа. К трубопроводу подходил этот шланг, и утюг нагревался. В квартирных условиях тоже были газовые утюги, очевидно, какой-то газовый баллон был. Это специальные утюги, были выпущены под эту подставку и газом нагревались. Диву даешься. Красота во все времена был страшной силой. На выставке представлен целый арсенал. Утюги для перчаток, платьев-кринолинов, шляп. Рифленая поверхность обеспечивала лоск деталям, которые накрахмаливали для безупречного вида. Белоснежные рюши и воланы создавали гофраторами.

Борис Васильев:

В середине XVI века изобрели вот такой воротник – колесо или клубника он назывался. Вот этот стержень нагревался, горячим он вставлялся, и вот этой частью уже делали, как на картинке, такую гофру. Умные американцы сделали флуттер. Клали материал и делали такой узор. Это похоже на яйцо. Они разного веса, чтобы разглаживать шляпы, рукава, полукруглые, сферические формы. А этот утюг, во-первых, необычной формы. Во-вторых, он с «душой». А в-третьих, никто не догадается, для чего. Ими разглаживали мужские цилиндры.